Caribeña Día: resultados, números ganadores y quinta cifra de hoy martes 3 de marzo de 2026

Este martes 3 de marzo de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada del popular sorteo la Caribeña Día, una de las opciones favoritas de los apostadores en la región. como es costumbre, la emisión oficial está programada para iniciar a las 2:30 de la tarde a través de los canales autorizados de Youtube, permitiendo a los participantes seguir el desarrollo del evento en tiempo real.

una vez finalizada la transmisión y validados los resultados por las autoridades correspondientes, la combinación ganadora se publicará pocos minutos después. esta rapidez en la información permite que cada jugador verifique de inmediato si su número coincide con el resultado oficial del día.



números ganadores - martes 3 de marzo de 2026

A continuación, los resultados previstos para el sorteo de hoy:



número ganador: por jugar

por jugar quinta cifra: por jugar

condiciones para reclamar su premio

Si usted resulta favorecido en la jornada de hoy, es indispensable tener en cuenta las directrices para hacer efectivo su cobro de manera exitosa:



Integridad del boleto: el soporte físico de la apuesta debe entregarse en condiciones adecuadas. no se aceptarán tiquetes que presenten tachones, enmendaduras o cualquier tipo de alteración que dificulte su lectura o validación.

el soporte físico de la apuesta debe entregarse en condiciones adecuadas. no se aceptarán tiquetes que presenten tachones, enmendaduras o cualquier tipo de alteración que dificulte su lectura o validación. Soporte único: recuerde que el boleto original es el único documento legal que acredita la apuesta ganadora y el derecho al premio.

recuerde que el boleto original es el único documento legal que acredita la apuesta ganadora y el derecho al premio. Beneficio adicional: en las modalidades que contemplan una quinta cifra, si esta coincide con la registrada en su boleto, el valor total del premio se incrementará significativamente, otorgando un margen de ganancia superior al habitual.

¿cómo participar y cobrar el premio?

las apuestas de la Caribeña Día pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos. los premios se liquidan en uvt y el proceso de cobro cambia según el monto obtenido:

Premios inferiores a 48 uvt: se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Premios entre 48 y 181 uvt: además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario siplaft en los puntos autorizados. Premios de 182 uvt o más: se requieren los documentos básicos y una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). el pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo de ocho días hábiles.

Para participar, solo debe adquirir su tiquete en un punto autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y conservar su comprobante.



modalidades de juego

Entre las principales opciones para ganar se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto del número completo en orden exacto.

acierto del número completo en orden exacto. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

