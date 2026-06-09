Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila: números ganadores del 9 de junio de 2026

Como es habitual cada inicio de semana, la noche de este martes se viste de expectativa para miles de apostadores en todo el territorio colombiano. Las tradicionales Loterías de la Cruz Roja Colombiana y del Huila ejecutan sus sorteos ordinarios correspondientes a la fecha, consolidándose como dos de las opciones preferidas por los ciudadanos que buscan transformar su realidad económica y, al mismo tiempo, aportar a causas sociales y de salud pública.

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Ambas entidades juegan bajo estrictos controles de la Superintendencia Nacional de Salud (Conjuegos), garantizando la transparencia y la legalidad en cada una de sus balotas.

Resultados Lotería de la Cruz Roja Colombiana

El sorteo de la Cruz Roja Colombiana, que se transmite habitualmente en directo a través de la señal del Canal Uno entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m., mantiene en vilo a los jugadores con su atractiva bolsa de premios.



A continuación, se relacionan los números ganadores de la jornada:



Premio Mayor ($10.000 Millones): 5 - 5 - 4 - 5

Serie: 260

Resultados Lotería del Huila

Por su parte, la Lotería del Huila, conocida popularmente como "La de los Martes", realiza su tradicional sorteo desde Neiva para todo el país, llevando fortuna a los hogares colombianos.

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Los resultados oficiales para la noche de hoy son los siguientes:

Premio Mayor ($2.000 Millones):

Serie:

¿Cómo funcionan, cuánto cuestan y qué premios ofrecen?

Para quienes se adentran en el mundo de los juegos de azar o desean conocer a fondo los sistemas de estos sorteos, es fundamental comprender las dinámicas, costos y el destino de los recursos.

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1. Lotería de la Cruz Roja Colombiana

Esta lotería tiene un trasfondo humanitario muy arraigado, ya que gran parte de sus ingresos se destinan a financiar los programas de salud y atención de emergencias de la Cruz Roja en el país.

Costo: El billete completo tiene un valor de $15.000 pesos , el cual está compuesto por tres fracciones. Si el jugador prefiere no invertir el total, puede adquirir una fracción individual por $5.000 pesos .

El billete completo tiene un valor de , el cual está compuesto por tres fracciones. Si el jugador prefiere no invertir el total, puede adquirir una fracción individual por . Plan de Premios: Su premio mayor es uno de los más competitivos del mercado, ascendiendo a los $10.000 millones de pesos. El plan se complementa con secos que van desde los $20 millones hasta los $200 millones, además de pagar aproximaciones con o sin serie (como el número mayor en diferente serie o combinaciones de las últimas cifras).

2. Lotería del Huila

Administrada por la Empresa de Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Huila, esta entidad transfiere importantes sumas de dinero al sistema de salud de su departamento de origen y de la nación.

Costo: El billete completo se comercializa por un valor de $12.000 pesos y consta de tres fracciones. El valor de la fracción al público es de $4.000 pesos .

El billete completo se comercializa por un valor de y consta de tres fracciones. El valor de la fracción al público es de . Plan de Premios: Ofrece un jugoso premio mayor de $2.000 millones de pesos. Su estructura incluye múltiples secos de $100, $60, $20 y $10 millones, sumado a sus incentivos especiales como "El Súper Opita" y aproximaciones por la última cifra.

Guía para reclamar los premios en caso de ganar

Si al verificar los espacios completados en esta nota usted resulta ser uno de los afortunados, debe seguir minuciosamente el protocolo legal para hacer efectivo su dinero:

Regla de oro: Lo primero que debe hacer es proteger su billete o fracción. Asegúrese de que se mantenga en perfecto estado, sin enmendaduras, tachones, roturas ni alteraciones, ya que este documento es el único título valor válido para el cobro.



Premios menores y aproximaciones: Si el valor ganado es bajo (por lo general, sumas inferiores a un par de millones de pesos), puede acercarse directamente a cualquier punto de venta autorizado o con el lotero de confianza que le vendió el billete. Ellos se encargarán de pagarle en efectivo o mediante recambio de lotería. Premios mayores y secos principales: Si la fortuna le sonrió con un premio de alta cuantía, debe dirigirse directamente a las oficinas principales de la respectiva lotería (en Bogotá para la Cruz Roja, o en Neiva para la del Huila) o a sus distribuidores autorizados a nivel nacional. Documentación requerida: Para tramitar el cobro corporativo, se le exigirá presentar el billete original premiado, la copia de su documento de identidad (cédula de ciudadanía) y el formulario de retención en la fuente debidamente diligenciado. Tenga en cuenta que, por ley, a todo premio de lotería en Colombia se le aplica el impuesto por ganancias ocasionales, correspondiente al 20% del valor bruto del premio, además del descuento por el impuesto a las transacciones financieras si aplica.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.