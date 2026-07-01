Resultados de la Lotería de Manizales del 1 de julio de 2026: número ganador del último sorteo

La Lotería de Manizales realiza este miércoles 1 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, una jornada en la que se conoce la combinación ganadora del premio mayor y las demás categorías disponibles. Tras la extracción oficial, la entidad publica los resultados para que las personas que compraron su billete puedan verificar si la suerte estuvo de su lado.



Cada sorteo se desarrolla bajo estrictas normas de control y supervisión para los juegos de suerte y azar en Colombia, con el propósito de garantizar la transparencia durante todo el proceso. Una vez concluye la jornada, los resultados oficiales son certificados y divulgados a través de las plataformas autorizadas.

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Se recomienda consultar la información únicamente por medios oficiales y revisar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro.

Resultados de la Lotería de Manizales del 1 de julio de 2026

Luego de finalizar el sorteo correspondiente a este miércoles, estos son los números de la suerte:



Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Para determinar si un billete de lotería resultó favorecido, es indispensable verificar tanto las cuatro cifras como la serie, ya que ambos datos hacen parte de la combinación oficial de la noche.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

Esta lotería opera mediante un sistema de billetes que incluyen un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. El premio mayor se obtiene al acertar exactamente ambas combinaciones en el mismo orden de la extracción en vivo.

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Cada persona puede elegir cómo participar según su presupuesto:

El billete completo .

. Fracciones de lotería (un pedazo del billete).

Cuando el premio corresponde a una fracción, el valor entregado se calcula de forma proporcional a la parte adquirida.

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Horario del sorteo de la Lotería de Manizales

Este sorteo se realiza todos los miércoles en horario nocturno. Habitualmente, la transmisión oficial se lleva a cabo alrededor de las 11:00 p. m., mediante los canales autorizados y las plataformas digitales de la entidad.

Al concluir el proceso de extracción y validación, los números ganadores quedan disponibles para la consulta del público.

Plan de premios de la Lotería de Manizales

El plan de premios contempla diversas categorías que complementan al premio mayor, aumentando las oportunidades de ganar en cada jornada. Los principales incentivos son:

Tres premios secos de 200 millones de pesos.

de 200 millones de pesos. Cinco premios secos de 100 millones de pesos.

de 100 millones de pesos. Diez premios secos de 80 millones de pesos.

de 80 millones de pesos. Diez premios secos de 60 millones de pesos.

de 60 millones de pesos. Diez premios secos de 50 millones de pesos.

de 50 millones de pesos. Diez premios secos de 40 millones de pesos.

de 40 millones de pesos. Premios por aproximaciones y coincidencias de las últimas cifras.

¿Cómo reclamar un premio?

Si usted resultó ganador, debe conservar el billete original en perfecto estado, ya que es el único documento válido para cobrar. Por lo general, se solicita:

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Presentar el billete original sin tachones ni alteraciones.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Formularios adicionales de la empresa para premios grandes.

Los premios de menor valor suelen pagarse directamente con los distribuidores autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse en las oficinas principales de la entidad. Recuerde que estos valores están sujetos a las retenciones tributarias de la ley colombiana.

Recomendaciones al verificar los resultados

Antes de iniciar cualquier trámite, revise con calma que los datos coincidan exactamente con la publicación oficial. Por seguridad, se aconseja evitar compartir fotografías completas del billete en redes sociales o aplicaciones de mensajería para prevenir fraudes.

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Finalmente, tenga en cuenta que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira de forma definitiva.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co