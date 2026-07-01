Resultados de la Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto del 1 de julio: números ganadores

La noche de este miércoles 1 de julio de 2026 reúne una gran jornada de los principales juegos en Colombia con la realización de la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y el Baloto con su modalidad Revancha. Una vez concluyen las transmisiones oficiales, las empresas publican los resultados oficiales para que el público pueda verificar si las combinaciones de sus billetes o tiquetes coinciden con las cifras ganadoras.

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Cada uno de estos sorteos se desarrolla bajo estrictas normas de supervisión para los juegos de suerte y azar en el país. Al finalizar las extracciones, los números ganadores son certificados y compartidos en los canales autorizados de cada operador.

Lotería de Manizales

Esta lotería realiza su sorteo tradicional cada miércoles en la noche y entrega un gran premio mayor, además de varios secos.



Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Por definir

Lotería del Valle

La Lotería del Valle también juega su sorteo semanal este miércoles, entregando sus premios mediante un número de cuatro cifras y una serie.



Número ganador: 2725

2725 Serie: 085

Lotería del Meta

La Lotería del Meta mantiene su cita de los miércoles por la noche y ofrece un atractivo premio mayor junto con secos y aproximaciones.

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Número ganador: 3736

3736 Serie: 050

Baloto y Revancha

El Baloto juega una nueva edición junto con la modalidad Revancha, la cual permite participar con los mismos números elegidos para el juego principal.

Baloto

Números ganadores: Por definir

Por definir Superbalota: Por definir

Revancha

Números ganadores: Por definir

Por definir Superbalota: Por definir

¿Cómo funcionan estos sorteos?

Las loterías tradicionales (Manizales, Valle y Meta) se juegan con billetes físicos o virtuales de cuatro cifras y una serie. Para llevarse el premio mayor, usted debe acertar exactamente ambos datos en el mismo orden del sorteo.

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Por su parte, el Baloto consiste en escoger cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. La modalidad Revancha le da una segunda oportunidad con esos mismos números, pero juega con un acumulado millonario totalmente independiente.

Recomendaciones para reclamar un premio

Si usted es uno de los ganadores de la noche, es indispensable conservar el billete original o el tiquete en perfecto estado. Para iniciar el cobro, por lo general se exige:

El comprobante original sin tachones ni enmendaduras.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Formularios de la entidad cuando se trata de premios grandes.

Los premios pequeños se pagan en los puntos de venta autorizados, mientras que los montos altos se deben tramitar directamente con las oficinas del operador del juego. Tenga en cuenta que todos estos premios tienen las retenciones tributarias que ordena la ley colombiana.

Por seguridad, nunca comparta fotos completas de sus tiquetes en redes sociales y recuerde que existe un plazo legal de un año para reclamar el dinero antes de que venza el derecho al cobro.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co