Resultados de la Lotería del Valle hoy, miércoles 1de julio de 2026: números ganadores

La Lotería del Valle juega este miércoles 1 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo, consolidándose como uno de los juegos más queridos y reconocidos en Colombia. Como pasa cada semana, el público permanece muy atento a la publicación de los resultados oficiales para revisar si el número y la serie de sus billetes coinciden con el premio mayor de la noche.

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Este sorteo tiene una larga historia en el país y es muy importante porque genera recursos destinados a la salud pública. Todo el proceso se realiza bajo estrictas normas de supervisión para garantizar un juego limpio y transparente.

Una vez termina la actividad, la empresa publica los números ganadores en sus plataformas autorizadas para que las personas puedan consultarlos de forma segura.



Resultados de la Lotería del Valle del 1 de julio de 2026

Al terminar el sorteo de este miércoles, estos son los números de la suerte:



Premio mayor: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Si usted adquirió el billete de lotería para esta fecha, revise muy bien los datos impresos en su papel para confirmar si ganó alguna de las categorías disponibles.

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¿Cómo funciona la Lotería del Valle?

Para jugar solo se debe comprar un billete que viene con un número de cuatro cifras y una serie. El gran objetivo es acertar exactamente los mismos números y la misma serie que salgan en el sorteo en vivo.

Cada persona puede elegir cómo comprar su juego según su presupuesto:

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El billete completo .

. Fracciones de lotería

Esta opción facilita que el juego sea accesible para todos los bolsillos.

Plan de premios de la Lotería del Valle

Esta lotería ofrece una gran variedad de opciones para ganar dinero en cada jornada. Su plan de premios principal incluye:

Un premio mayor multimillonario.

multimillonario. Un premio seco de 500 millones de pesos.

de 500 millones de pesos. Dos premios secos de 100 millones de pesos.

de 100 millones de pesos. Tres premios secos de 60 millones de pesos.

de 60 millones de pesos. Un premio seco de 40 millones de pesos.

de 40 millones de pesos. Veinticinco premios secos de 30 millones de pesos.

Además, es posible ganar dinero con las aproximaciones y las coincidencias de las últimas cifras del premio mayor.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la suerte estuvo de su lado y resultó ganador, es obligatorio guardar el billete original en perfecto estado, sin rayones ni daños, ya que es el único documento válido para cobrar.

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Para iniciar el cobro de premios grandes, normalmente se solicita:

El billete original.

El documento de identidad vigente.

vigente. Llenar los formularios de la entidad.

La información bancaria para la transferencia.

Los premios pequeños se pueden cambiar fácilmente en las agencias de lotería o con los loteros de confianza, mientras que las sumas más altas se atienden directamente en las oficinas de la entidad.

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Por seguridad, se aconseja nunca publicar fotos completas de los billetes en redes sociales. Recuerde que se cuenta con un plazo legal de un año para reclamar el dinero; si pasa ese tiempo, se perderá el derecho a cobrar el premio según las leyes colombianas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co