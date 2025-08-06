Resultados de la Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 6 de agosto: números ganadores.

Este miércoles 6 de agosto de 2025 se realizará el sorteo número 4915 de la Lotería de Manizales, con un premio mayor de $2.600 millones. La jornada, que promete captar la atención de miles de apostadores en todo el país, comenzará a las 10:30 p. m. Además del premio principal, los jugadores podrán participar por atractivos premios secos y diversas aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de obtener una ganancia. La emisión coincidirá con los sorteos de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle, ofreciendo una noche cargada de expectativa y emoción para los aficionados a las loterías en Colombia.

El sorteo será transmitido en vivo a través de los canales digitales oficiales de la Lotería de Manizales, como YouTube y Facebook, lo que permitirá a los participantes seguir los resultados en tiempo real desde cualquier parte del país. Cada miércoles, miles de apostadores se suman con entusiasmo a esta cita habitual, fortaleciendo la tradición del juego. Gracias al uso de plataformas virtuales, la Lotería de Manizales ha logrado ampliar su cobertura, ofreciendo mayor transparencia y acceso inmediato a la información.



Resultados de la Lotería de Manizales 30 de julio EN VIVO

Los resultados del sorteo son publicados una vez finalice la transmisión oficial de la Lotería de Manizales. Estos son los números ganadores de la jornada:



Números ganadores: 9, 1, 9, 8

9, 1, 9, 8 Serie: 129

Plan de premios Lotería de Manizales

El atractivo principal del sorteo de este miércoles es el premio mayor de $2.600.000.000. No obstante, quienes no acierten el número completo también tienen múltiples oportunidades de obtener ganancias a través de los premios secos y de aproximación que se sortean en cada jornada. Esta es la distribución oficial del plan de premios vigente:

Premio mayor: $2.600.000.000

2 premios secos de $300 millones

3 premios secos de $200 millones

5 premios secos de $100 millones

10 premios secos de $80 millones

10 premios secos de $60 millones

10 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $40 millones

1 premio seco especial de $1.807.229

Además, existen premios de aproximación para quienes acierten parcialmente el número ganador:

Tres últimas cifras: 9 premios de $12.048.193

Tres primeras cifras: 9 premios de $12.048.193

Dos primeras y última: 9 premios de $12.048.193

Primera y dos últimas: 9 premios de $12.048.193

Dos últimas cifras: 80 premios de $2.289.157

Dos primeras cifras: 80 premios de $2.289.157

Última cifra: 887 premios de $144.578

Mayor en cualquier orden: 23 premios de $12.650.602

¿Cómo participar en el sorteo de la Lotería de Manizales?

Participar en la Lotería de Manizales es un proceso sencillo, accesible para cualquier persona mayor de edad en Colombia. Los billetes pueden comprarse de forma presencial en puntos de venta autorizados como droguerías, supermercados, almacenes y locales de chance. También es posible adquirirlos en línea a través de plataformas digitales como Lottired, una opción ideal para quienes prefieren jugar desde la comodidad del hogar o desde cualquier lugar con conexión a internet.

Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie determinada. El jugador puede optar por comprar el billete completo o adquirir una o varias fracciones, conocidas también como “partes”. El valor del premio dependerá directamente de la cantidad de fracciones adquiridas: a mayor número de fracciones, mayor será el monto a recibir en caso de acierto. El sorteo se realiza semanalmente bajo la supervisión de las autoridades competentes, lo que garantiza un proceso transparente, legal y seguro.

Durante el evento, se extrae un número con su respectiva serie que determina el ganador del premio mayor. Asimismo, se reparten premios secundarios como secos y aproximaciones, que incrementan las posibilidades de obtener una ganancia. Quienes prefieran participar en línea solo deben registrarse en la plataforma autorizada, seleccionar el número deseado —o permitir que el sistema lo asigne aleatoriamente—, elegir cuántas fracciones desean comprar y realizar el pago de forma segura. Una vez completada la transacción, el jugador recibe una confirmación digital de su compra y puede consultar los resultados desde la misma página para verificar si su billete fue ganador.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

