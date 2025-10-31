Resultados de la Lotería de Medellín último sorteo del viernes 31 de octubre: los números ganadores

La Lotería de Medellín celebrará un nuevo sorteo este 31 de octubre de 2025, a partir de las 11:00 de la noche, continuando con su tradicional programación semanal. El evento será transmitido en vivo por Teleantioquia y podrá verse también en los canales oficiales de la entidad en Facebook y YouTube, permitiendo que los seguidores acompañen en directo la extracción de los números ganadores. En la misma jornada se desarrollarán también otros sorteos importantes en el país, entre ellos los de la Lotería del Risaralda y la Lotería de Santander, lo que convierte la noche en una cita destacada para los apostadores.

Este sorteo hace parte del calendario habitual con el que la Lotería de Medellín busca entregar cada semana atractivos premios a sus jugadores. Además del premio mayor, la Lotería de Medellín dispone de múltiples premios secos o secundarios, destinados a quienes logran coincidencias parciales con el número o la serie ganadora. Durante el sorteo se extraen las balotas que determinan tanto el número como la serie del billete premiado. El máximo galardón corresponde a quien acierte ambos elementos de manera exacta, aunque también se otorgan recompensas adicionales a quienes solo acierten uno de los dos.



Resultados de la Lotería de Medellín último sorteo del viernes 31 de octubre

Números ganadores: 1279

1279 Serie: 260

Plan de premios Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín cuenta con una estructura de premios que incluye múltiples niveles de recompensa. El premio mayor se entrega al billete que acierte de forma exacta las cuatro cifras del número ganador y la serie correspondiente, y equivale a un monto bruto de $16.000 millones. Además de este gran acumulado, se otorgan premios por coincidencias parciales, conocidos como "premios secos", los cuales se reparten en diferentes categorías y valores. Para el sorteo en curso, la Lotería dispuso la siguiente distribución de premios secos:



1 premio seco de $1.000 millones

3 premios secos de $700 millones

5 premios secos de $100 millones

5 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

15 premios secos de $10 millones

Cada billete de la Lotería de Medellín está compuesto por tres fracciones. Es posible participar adquiriendo una sola fracción, cuyo valor aproximado es de $7.000, o el billete completo por $21.000. Los billetes pueden comprarse a través de tres canales: loteros autorizados en puntos de venta físicos, terminales electrónicos como Baloto, Gana o Paga Todo Para Todo, y la plataforma digital Lottired.net.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Medellín?

Quienes resulten ganadores en los sorteos de la Lotería de Medellín deben cumplir con una serie de pasos para hacer efectivo su premio, siguiendo las normas establecidas por la entidad. El requisito principal es presentar el billete original en buen estado, junto con el documento de identidad vigente.



Los premios iguales o inferiores a $5 millones pueden cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados o en la oficina principal de la Lotería de Medellín.

Cuando el monto supera los $5 millones, el proceso requiere una comunicación previa a la línea gratuita nacional 01 8000 941160, donde se brindan las instrucciones necesarias. Estos pagos se realizan únicamente por consignación bancaria, sin manejo de dinero en efectivo.

En el caso de los billetes adquiridos en formato digital, el ganador debe ingresar al sitio web oficial de la Lotería, acceder a la sección "Mis premios" y completar el procedimiento que allí se detalla.

Todos los premios están sujetos a las normas tributarias nacionales. Del monto total se descuenta un 17% de impuesto al ganador, y si el valor excede las 48 UVT, se aplica además una retención del 20% por ganancias ocasionales. Dichas retenciones son transferidas directamente a la DIAN antes de que se efectúe el pago al beneficiario.

