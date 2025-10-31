Resultados de Lotería de Santander del último sorteo del viernes 31 de octubre: números ganadores

Este viernes 31 de octubre de 2025, la Lotería de Santander realizará su tradicional sorteo semanal, ofreciendo a los apostadores la posibilidad de llevarse un premio mayor de $6.000 millones. Esta edición hace parte de un plan de premios renovado que incluye atractivos secos millonarios, además de reconocimientos por aproximaciones, lo que amplía las opciones para ganar.

La jornada coincide con los sorteos de la Lotería de Medellín y la Lotería del Risaralda, lo que convierte la noche en una de las más esperadas por los seguidores del juego de azar. Los participantes podrán consultar los premios acumulados, el detalle de los secos y las formas de verificar los resultados en los medios oficiales de la Lotería de Santander. El evento será transmitido en directo desde Bucaramanga a las 11:00 de la noche, a través del Canal TRO y de los canales digitales oficiales de la entidad, como Facebook Live y YouTube.



Resultados Lotería de Santander 31 de octubre EN VIVO

Estos son los resultados de la Lotería de Santander para este 31 de octubre de 2025.



Números ganadores: 6728

6728 Serie: 017

Plan de premios Lotería de Santander

El plan de premiación para esta jornada se distribuye de la siguiente manera:



Premio mayor: $6.000 millones

1 seco de $1.000 millones

2 secos de $100 millones cada uno

4 secos de $50 millones

5 secos de $20 millones

5 secos de $10 millones

15 secos de $5 millones

También se entregan premios por aproximaciones, entre ellos:



Tres últimas cifras del mayor (con serie): 9 premios de $9 millones

Dos primeras cifras del mayor: 90 premios de $1.084.337

Dos últimas cifras del mayor: 90 premios de $1.084.337

Última cifra del mayor: 891 premios de $108.434

Mayor invertido: 1 premio de $10 millones

Serie del número ganador del mayor: 8.909 premios de $21.687

Horario del sorteo de la Lotería de Santander

El sorteo de la Lotería de Santander se realizará este viernes a las 11:00 p. m., hora de Colombia. Los interesados podrán seguir la transmisión en vivo por el Canal TRO o a través de las plataformas digitales oficiales, como Facebook Live y YouTube. Para quienes no puedan verlo en directo, los resultados estarán disponibles posteriormente en el sitio web oficial y en medios autorizados, donde se publicará la lista completa de números y series ganadoras.



¿Cómo participar en la Lotería de Santander?

Para jugar en la Lotería de Santander en 2025, los apostadores pueden adquirir billetes completos o fracciones en puntos de venta autorizados o mediante plataformas digitales de la lotería. Algunos detalles importantes:



Billete completo: $18.000

$18.000 Fracción o décimo: $6.000

Cada jugador selecciona una combinación de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, que puede ser elegida de manera aleatoria o personalizada. Esta combinación define si se gana el premio mayor o alguno de los premios secos.



¿Qué hacer si gana la Lotería de Santander?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido:



Menos de $5 millones: se puede cobrar directamente en el punto de venta donde se compró el billete o mediante distribuidores autorizados.

se puede cobrar directamente en el punto de venta donde se compró el billete o mediante distribuidores autorizados. Desde $5 millones en adelante: el premio debe reclamarse presencialmente en la sede principal de la Lotería de Santander, ubicada en Calle 36 No. 21-16, Bucaramanga. Para consultas, se puede llamar al (607) 6852902, extensión 221.

Es fundamental presentar el billete original en buen estado, sin alteraciones ni tachaduras, ya que la entidad verificará su autenticidad antes de efectuar cualquier pago.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co