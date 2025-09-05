Resultados de la Lotería de Medellín último sorteo del viernes 5 de septiembre: números ganadores.

La Lotería de Medellín realizará este viernes 5 de septiembre de 2025 su sorteo número 4799, a partir de las 11:00 p. m., dentro de su programación habitual. La transmisión podrá seguirse en directo a través del canal regional Teleantioquia y en las plataformas digitales oficiales de la entidad, como Facebook y YouTube. Este sorteo hace parte del calendario regular con el que la Lotería de Medellín entrega atractivos premios cada semana y coincidirá con las jornadas de otras loterías relevantes del país, entre ellas la Lotería del Risaralda y la Lotería de Santander.

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín dispone de múltiples premios secundarios conocidos como "secos", destinados a quienes logran coincidencias parciales con el número o la serie ganadora. Durante cada sorteo se extraen de una urna las balotas que determinan tanto el número como la serie, y el premio principal corresponde únicamente al billete que acierte de manera exacta en ambos. Sin embargo, también se otorgan reconocimientos a quienes obtengan aciertos parciales, ya sea solo con el número o únicamente con la serie.



Resultados de la Lotería de Medellín viernes 5 de septiembre EN VIVO

Estos son los resultados de la Lotería de Medellín para este viernes, 5 de septiembre de 2025:

Números ganadores:

Serie:

Plan de premios Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín cuenta con una estructura de premios que incluye múltiples niveles de recompensa. El premio mayor se entrega al billete que acierte de forma exacta las cuatro cifras del número ganador y la serie correspondiente, y equivale a un monto bruto de $16.000 millones. Además de este gran acumulado, se otorgan premios por coincidencias parciales, conocidos como "premios secos", los cuales se reparten en diferentes categorías y valores. Para el sorteo en curso, la Lotería dispuso la siguiente distribución de premios secos:



1 premio seco de $1.000 millones

3 premios secos de $700 millones

5 premios secos de $100 millones

5 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

15 premios secos de $10 millones

Cada billete de la Lotería de Medellín está compuesto por tres fracciones. Es posible participar adquiriendo una sola fracción, cuyo valor aproximado es de $7.000, o el billete completo por $21.000. Los billetes pueden comprarse a través de tres canales: loteros autorizados en puntos de venta físicos, terminales electrónicos como Baloto, Gana o Paga Todo Para Todo, y la plataforma digital Lottired.net.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Medellín?

Para hacer efectivo un premio de la Lotería de Medellín, el ganador debe presentar el billete en buen estado junto con el documento de identidad original, cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad.



Premios hasta por $5 millones: pueden reclamarse en los puntos de venta autorizados o directamente en la sede principal de la Lotería de Medellín.

pueden reclamarse en los puntos de venta autorizados o directamente en la sede principal de la Lotería de Medellín. Premios superiores a $5 millones: el ganador debe comunicarse previamente a la línea gratuita nacional 01 8000 941160, donde recibirá las instrucciones del proceso. Estos pagos se realizan únicamente por consignación bancaria, sin posibilidad de pago en efectivo.

el ganador debe comunicarse previamente a la línea gratuita nacional 01 8000 941160, donde recibirá las instrucciones del proceso. Estos pagos se realizan únicamente por consignación bancaria, sin posibilidad de pago en efectivo. Premios de billetes digitales: quienes hayan comprado su billete en línea deben ingresar al portal oficial de la Lotería de Medellín, acceder a la sección “Mis premios” y completar el trámite según las indicaciones disponibles.

Todos los premios están sujetos a la normatividad tributaria vigente. Del valor bruto se descuenta un 17% de impuesto a ganadores y, en los casos en que el monto supere las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplica una retención adicional del 20% por concepto de ganancias ocasionales. Dichos valores son transferidos directamente a la DIAN antes de efectuar el pago al beneficiario.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co