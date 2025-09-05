Publicidad

Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Lotería del Risaralda del último sorteo del viernes 5 de septiembre: números ganadores

Resultados de Lotería del Risaralda del último sorteo del viernes 5 de septiembre: números ganadores

La Lotería de Risaralda lleva a cabo hoy su sorteo número 2913 del viernes 5 de septiembre de 2025, con la entrega de un premio mayor de 2.333 millones de pesos. Vea EN VIVO números ganadores.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 05, 2025 10:15 p. m.
Lotería del Risaralda
Resultados de Lotería del Risaralda del último sorteo del viernes 5 de septiembre: números ganadores. -
Foto: Freepik / Lotería del Risaralda