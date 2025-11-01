Resultados de la Lotería del Cauca: sorteo del 1 de noviembre de 2025 ¿es uno de los ganadores?

Este sábado 1 de noviembre de 2025, la Lotería del Cauca realiza un nuevo sorteo nocturno. La transmisión en vivo se lleva a cabo a las 11:00 p. m. a través del Canal 1 y las plataformas oficiales en Facebook Live y YouTube Live. Esta edición ofreció un premio mayor de 8.000 millones de pesos, acompañado de múltiples premios secos y aproximaciones, diseñados para incrementar las posibilidades de ganancia entre los participantes.

La Lotería del Cauca se celebra semanalmente, todos los sábados a las 11:00 p. m. Los interesados pueden seguir la transmisión en vivo por el Canal 1 o a través de las plataformas digitales oficiales. Fundada en 1982, esta lotería tiene como objetivo principal la generación de recursos para la salud pública en el suroccidente del país. Mediante sus sorteos semanales, no solo brinda oportunidades económicas a los participantes, sino que también apoya el desarrollo de proyectos sociales en la región.



Plan de premios de la Lotería del Cauca

Además de los premios principales y secos, la Lotería del Cauca ofrece premios por aproximaciones, otorgados cuando el número del billete coincide parcialmente con el ganador del premio mayor. Las categorías y valores para las aproximaciones son:

Última cifra del número mayor: $34.197.398

Dos primeras cifras del número mayor: $28.915.680

Dos últimas cifras del número mayor: $28.915.680

Tres primeras cifras del número mayor: $65.060.244

Tres últimas cifras del número mayor: $65.060.244

Premio mayor en cualquier orden: $76.204.819

Serie del mayor: $171.430.361



Para conocer el valor exacto de cada premio, teniendo en cuenta el descuento por retención en la fuente del 20 % que aplica para premios superiores a 48 UVT, la Lotería del Cauca pone a disposición de los jugadores un simulador en su sitio web oficial.



¿Cómo puedo jugar la Lotería del cauca?

Para participar en el sorteo, los interesados pueden adquirir una fracción por un valor de $4.000 o un billete completo por $16.000. El juego consiste en escoger un número de cuatro cifras, cada una entre 0 y 9, junto con una serie de tres dígitos. La compra está disponible tanto de forma presencial, a través de loteros autorizados, como en línea, mediante la plataforma digital oficial de la Lotería del Cauca.

En la modalidad virtual, los jugadores deben registrarse en el sitio web, donde pueden optar por una selección automática de números o elegirlos manualmente. El pago se realiza a través de la pasarela PSE, una vez que se completa el formulario correspondiente.

Resultados de la Lotería del Cauca, sábado 1 de noviembre de 2025

Vea los resultados del sorteo EN VIVO:

De acuerdo con la transmisión del sorteo de la Lotería del Cauca, estos fueron los números ganadores para el sábado 1 de agosto de 2025:



Números ganadores: 9648

Serie: 082

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL