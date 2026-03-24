Resultados de la Lotería del Huila este martes 24 de marzo: estos son los números ganadores

Este martes 24 de marzo de 2026, la Lotería del Huila, conocida popularmente como "la fuerza del progreso", lleva a cabo su sorteo ordinario número 4748. Con un premio mayor de 2.000 millones de pesos que sigue transformando realidades, esta institución no solo representa una oportunidad de fortuna, sino el motor de financiamiento para la salud de los huilenses.



Resultados de la Lotería del Huila: Sorteo del 24 de marzo

Premio Mayor ($2.000 millones de pesos): 4 - 1 - 7 - 0

Serie: 090

(Nota: Los resultados oficiales se publican habitualmente después de las 11:00 p.m. tras la transmisión en directo).

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El actual plan de premios de la Lotería del Huila es uno de los más atractivos para los jugadores que buscan una inversión moderada con retornos millonarios:



Premio Mayor: $2.000.000.000.

$2.000.000.000. Gran Seco: $150.000.000.

$150.000.000. Secos de 100, 30 y 15 millones: Una amplia gama de premios intermedios para aumentar las probabilidades.

Una amplia gama de premios intermedios para aumentar las probabilidades. El Súper Opita: Un incentivo especial para quienes aciertan el número mayor pero no la serie.

El costo de la fracción es de $4.000 y el billete completo (de 3 fracciones) tiene un valor de $12.000.

Es común que los apostadores de los martes asocien esta lotería también con la Lotería de la Cruz Roja, que también se juega todos los martes. La de la Cruz Roja fue creada en 1965 por el profesor Jorge E. Cavelier y nació con un propósito estrictamente humanitario: financiar los bancos de sangre y los programas de emergencia de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.



Por su parte, la Lotería del Huila ha consolidado su propia historia como una entidad departamental enfocada en la salud regional. Ambas instituciones comparten el modelo de "Gane ayudando", donde el azar se convierte en una herramienta de responsabilidad social. Mientras que la Cruz Roja opera a nivel nacional para misiones de socorro, la del Huila es el brazo financiero que fortalece la red hospitalaria del "Valle de las Tristezas" y el sur del país.



¿Qué hacer si es ganador?

Si usted es uno de los afortunados ganadores de este martes, es fundamental seguir el protocolo legal para garantizar el pago de sus millones:



Integridad del billete: El billete o fracción es un título valor al portador. Manténgalo en perfecto estado; cualquier enmendadura, tachadura o rotura puede dificultar o impedir el cobro. Lugar de cobro:

Premios menores y aproximaciones: Pueden ser redimidos con su lotero de confianza o en los puntos de venta autorizados (como SuRed o GanaGana).

Premios mayores y secos: Para premios de alto monto (generalmente superiores a 6 millones de pesos), debe dirigirse a la sede administrativa de la Lotería del Huila en Neiva. Requisitos: Debe presentar el billete original y su documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía). Descuentos de ley: Recuerde que, según el estatuto tributario colombiano, a los premios se les aplica un 17% por ganancias ocasionales y un 20% de retención en la fuente sobre el valor neto, recursos que también se destinan al bienestar social.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.