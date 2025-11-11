Resultados de la Lotería del Huila último sorteo del martes 11 de noviembre: los números ganadores

La Lotería del Huila realiza su próximo sorteo este martes 11 de noviembre de 2025. La transmisión en vivo comenzará a las 11:00 p. m. y podrá seguirse a través del Canal 1 y las plataformas digitales oficiales de la lotería, incluyendo su cuenta de Facebook. En esta edición, el premio mayor asciende a 2.000 millones de pesos, además de varios premios secos y recompensas por las aproximaciones al número ganador.

Como es habitual, el sorteo se llevará a cabo inmediatamente después del de la Lotería de la Cruz Roja, y ambos estarán bajo la supervisión de Coljuegos. Desde su fundación en 1994, tras la liquidación de la Beneficencia del Huila, el objetivo principal de la Lotería del Huila ha sido recaudar fondos para apoyar el sistema de salud pública del departamento. Los billetes completos tienen un costo de 15.000 pesos, pero los jugadores también pueden optar por comprar fracciones, cuyos premios se ajustan al monto invertido.



Resultados de la Lotería del Huila EN VIVO del martes 11 de noviembre

El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:

Números ganadores :

: Serie:

Plan de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila ofrece una amplia gama de premios adicionales además de la recompensa principal, destinados a los jugadores que acierten cifras o combinaciones cercanas al número ganador. Los llamados premios secos se otorgan a quienes acierten con números específicos cercanos al principal, mientras que las aproximaciones permiten obtener premios de distintos valores, dependiendo de la cantidad de cifras coincidentes. Estos son los premios adicionales correspondientes al sorteo del 30 de septiembre de 2025:



Última cifra del número ganador: Un premio de $144.578.

Dos primeras cifras del número ganador: Un premio de $2.710.843.

Dos últimas cifras del número ganador: Un premio de $2.710.843.

Tres primeras cifras del número ganador: Un premio de $14.909.639.

Dos primeras y última cifra del número ganador: Un premio de $11.295.181.

Tres últimas cifras del número ganador: Un premio de $11.295.181.

Premio mayor en cualquier orden: Un premio de $5.421.687.

Es importante tener en cuenta que, además del sorteo regular de la Lotería del Huila, los participantes deben estar atentos a los sorteos especiales, los cuales en ocasiones coinciden con días festivos. En estos casos, la lotería ajusta las fechas para asegurar que los sorteos se realicen en los días hábiles siguientes, garantizando así su continuidad y transparencia.