Resultados de la Lotería del Meta del 8 de octubre de 2025: ¿fue el ganador?

La noche del miércoles 8 de octubre de 2025 estuvo marcada por la emoción y la expectativa de miles de apostadores en todo el país. La Lotería del Meta llevó a cabo su sorteo número 3265, uno de los más esperados del mes, que terminó dejando a un nuevo millonario en Colombia gracias al premio mayor de $1.800 millones.



El número ganador del sorteo 3265

El billete afortunado que se llevó el premio mayor de la Lotería del Meta correspondió al número 2959 de la serie 106, según informaron los resultados oficiales. Este premio, equivalente a $1.800 millones de pesos, representa un cambio de vida para el ganador, que ahora se une a la lista de colombianos que han visto su suerte transformarse gracias a este tradicional juego.



Premios que recorrieron el país

Pero la suerte no se detuvo en el premio principal. En esta edición, la Lotería del Meta también distribuyó premios secos en distintas regiones, llevando la emoción a ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una vez más, la capital y el departamento de Cundinamarca destacaron por su alta participación y por concentrar un número significativo de ganadores, reflejo de la fidelidad y entusiasmo de sus jugadores.



Cómo participar y dónde comprar los billetes

Jugar en la Lotería del Meta es sencillo. Los participantes pueden adquirir un billete con cuatro cifras y una serie, o permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.

Los billetes están disponibles tanto en puntos físicos autorizados, como tiendas, droguerías y supermercados, como en plataformas digitales oficiales, entre ellas Lottired, LotiColombia y la aplicación de Paga Todo. Estas alternativas han permitido que más personas participen desde cualquier lugar del país, impulsando la modernización de este tradicional sorteo.



Si adquirió un billete para el sorteo 3265, se recomienda consultar los resultados oficiales en los canales digitales de la Lotería del Meta o en los puntos de venta certificados. En caso de resultar ganador, deberá presentar el billete original firmado, junto con su cédula de ciudadanía y los documentos solicitados, en un punto autorizado o en la sede principal de la lotería, dentro del plazo establecido por la entidad.

Publicidad

Más allá de los premios, la Lotería del Meta mantiene un compromiso sólido con la región. Parte de los recursos recaudados se destinan a fortalecer el sistema de salud del departamento, beneficiando a miles de ciudadanos a través de programas médicos, infraestructura hospitalaria y proyectos de atención pública.



NOTICIAS CARACOL