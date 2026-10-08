Resultados de la Lotería del Quindío del jueves 8 de octubre de 2026: vea los números ganadores

El sorteo de la Lotería del Quindío de la noche del jueves 8 de octubre de 2026 pone en juego una bolsa de premios por un valor de 8.000 millones de pesos, con el premio de la categoría Premio Mayor de 2.000 millones de pesos. La realización de la extracción de balotas se transmite a las 10:30 p. m. por la señal del Canal Telecafé y por las plataformas de internet de la entidad. Los compradores de billetes en los puntos de venta y en los sitios en línea como Lottired, PSE y Loticolombia consultan las combinaciones para comprobar la presencia de aciertos en las fracciones.

La expectativa entre los jugadores en las regiones del país se centra en la distribución de la bolsa de premios. En adición al premio de la categoría de cabecera, la estructura del juego incluye un seco de 200 millones de pesos, un seco de 100 millones de pesos, cinco secos de 50 millones de pesos, cinco secos de 40 millones de pesos, cinco secos de 30 millones de pesos, nueve secos de 20 millones de pesos y diez secos de 10 millones de pesos. Las aproximaciones al premio en la serie de la extracción o en series en variación completan las opciones de cobro para los tenedores de fracciones.

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La compra de lotería aporta recursos con destino a la financiación del sector de la salud en el departamento. En la vigencia de 2022, los giros de la entidad a la salud alcanzaron la cifra de 13.000 millones de pesos. Esta transferencia de fondos proviene de la venta de billetes en la red de distribuidores de Colombia.



Resultados de la Lotería del Quindío del 8 de octubre de 2026

La lista de combinaciones del sorteo de la noche del 8 de octubre de 2026 queda en el registro de la extracción de balotas:



Premio Mayor de 2.000 millones de pesos: 3452 - Serie 177

La verificación de las fracciones exige la comparación de los números y la serie en los canales de consulta de la entidad. Los apostadores disponen de la página web de la Lotería del Quindío para ingresar el número del sorteo y corroborar los aciertos. Las listas en papel en los puntos de venta y las agencias de distribuidores ofrecen el boletín de resultados para la consulta de la ciudadanía.



Requisitos para el cobro de premios en la Lotería del Quindío

Para la reclamación de dinero, la persona con el billete del premio debe cumplir con la entrega de documentación en la sede de la Lotería del Quindío en la ciudad de Armenia. El procedimiento requiere la presentación de la copia de la cédula de ciudadanía del tenedor del billete.



El billete o fracción se debe entregar con firma en la parte de atrás e indicación de nombre, dirección, teléfono, número de cédula y ciudad de residencia. Para la entrega de premios en la entidad, la persona debe adjuntar el formulario del RUT con expedición en el mes de la diligencia. Asimismo, el trámite exige la presentación de una certificación del banco con expedición dentro de los 30 días antes de la fecha de la entrega.

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Los desembolsos de dinero se realizan en cumplimiento de los controles de la normatividad y de las disposiciones sobre retención en la fuente. El seguimiento de estas normas garantiza la validación de la entrega de fondos a los compradores en el territorio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.