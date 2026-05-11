Resultados de la Lotería del Tolima hoy, lunes 11 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería del Tolima realiza este lunes 11 de mayo de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los más reconocidos dentro de los juegos de azar en Colombia y que cada semana reúne a miles de participantes atentos a conocer la combinación ganadora.



Durante esta jornada, los jugadores siguen la transmisión oficial con la expectativa de verificar si sus billetes coinciden con los números favorecidos del premio mayor y demás categorías incluidas en el plan de premios.



Resultados de la Lotería del Tolima hoy, 11 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales y plataformas autorizadas para evitar errores o información falsa.



Plan de premios de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima mantiene uno de los planes de premios más llamativos del país, encabezado por un millonario premio mayor y diferentes incentivos adicionales que amplían las oportunidades de ganar para los apostadores.

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El nuevo plan ofrece más de $13.000 millones en premios totales. A continuación, el desglose de los incentivos más importantes:



Premio Mayor: $3.500 millones

Casa para siempre: 1 premio de $270 millones.

1 premio de $270 millones. Cero kilómetros: 1 premio de $240 millones.

1 premio de $240 millones. Dulima Dorada: 2 premios de $150 millones cada uno.

2 premios de $150 millones cada uno. El top de la suerte: 3 premios de $60 millones cada uno.

3 premios de $60 millones cada uno. El Travieso de la Tolima: 280 premios de aprox. $1.084.337 (juega sin serie)

Aproximaciones con serie: incluye premios como el “Mayor invertido en orden”, que entrega hasta $384 millones, además de incentivos por coincidencias en cifras iniciales y finales del número ganador.

Aproximaciones sin serie: contempla pagos por aciertos del “Mayor en orden”, números combinados y últimas cifras, con premios que oscilan entre $14.457 y $2,5 millones, dependiendo del nivel de coincidencia registrado en el billete.



¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

Para participar en este sorteo, los jugadores deben adquirir un billete autorizado que incluye un número de cuatro cifras y una serie determinada. Los billetes pueden comprarse mediante loteros tradicionales, distribuidores autorizados y plataformas digitales habilitadas.



El sorteo se desarrolla semanalmente y es transmitido en vivo a través de medios oficiales, permitiendo a los participantes seguir el proceso en tiempo real y conocer rápidamente los resultados.



Valor del billete: $12.000

$12.000 Valor de la fracción: $4.000

$4.000 Número de fracciones por billete: 3

Gracias a esta estructura, los jugadores tienen varias posibilidades de obtener ganancias incluso sin acertar de manera exacta el número completo y la serie principal.



Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento será requerido para validar cualquier premio.



Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben gestionarse directamente ante la entidad organizadora, cumpliendo con la documentación y requisitos establecidos por la ley.

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Asimismo, los premios de juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a retenciones tributarias vigentes, por lo que el valor final entregado puede variar según el monto obtenido.



Horario y transmisión del sorteo

La Lotería del Tolima realiza su sorteo todos los lunes a partir de las 10:30 p.m.. Los resultados oficiales son publicados minutos después de finalizar la transmisión, tanto en canales digitales como en plataformas autorizadas.

Con esta nueva jornada, la Lotería del Tolima continúa consolidándose como una de las loterías más tradicionales del país, manteniendo viva la expectativa de miles de colombianos que cada semana participan con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co