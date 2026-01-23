Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 23 de enero: los números ganadores

La Lotería de Medellín realiza este viernes 23 de enero de 2026 su sorteo semanal, uno de los más esperados por los apostadores en Colombia. El premio mayor de este tradicional juego de azar es de $16.000 millones, además de múltiples premios secos que amplían las oportunidades de ganar para quienes adquirieron su billete.



El sorteo se lleva a cabo en horas de la noche y se transmite EN VIVO a través de las redes sociales oficiales de la Lotería de Medellín como Facebook Live y Youtube, además de el canal Teleantioquia, donde miles de personas siguen minuto a minuto la extracción de las balotas con la ilusión de convertirse en los nuevos ganadores.

Resultados de la Lotería de Medellín hoy, 23 de enero de 2026

Números ganadores correspondientes al sorteo de este viernes de la Lotería de Medellín:



Número ganador:

Serie:

Una vez concluya el sorteo oficial, estos datos serán actualizados con los resultados definitivos anunciados por la entidad.

La Lotería de Medellín es una entidad de carácter público creada en 1945 por la Beneficencia de Antioquia. Su objetivo principal es recaudar recursos para financiar programas sociales, educativos y de salud en el departamento. Con más de ocho décadas de trayectoria, se consolida como una de las loterías con mayor reconocimiento y credibilidad en el país.



¿Cómo se juega la Lotería de Medellín?

Participar es sencillo, el jugador debe adquirir un billete que contiene un número de cinco cifras y una serie. Durante el sorteo, se extraen las balotas del bombo y el premio mayor se entrega al billete que coincida exactamente con el número y la serie sorteados.

Además del premio mayor de $16.000 millones, la Lotería de Medellín ofrece una amplia estructura de premios secos, distribuidos de la siguiente manera:

Un seco de $1.000 millones

Un seco de $300 millones

Un seco de $100 millones

Tres secos de $50 millones

Cinco secos de $20 millones

Veinticinco secos de $10 millones

Cada billete tiene un valor de $21.000 pesos colombianos y está compuesto por tres fracciones. Cada fracción electrónica individual cuesta $7.000 pesos, según informa la entidad en su sitio web oficial.

¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes de la Lotería de Medellín están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, como supermercados, tiendas, kioscos y agencias de lotería. También pueden adquirirse de forma digital a través del portal oficial de la Lotería de Medellín y plataformas autorizadas como Lottired.net, que ofrecen compra segura en línea.



¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido:



Premios inferiores a $5 millones: se pueden reclamar en cualquier agencia distribuidora autorizada del país.

Premios superiores a $5 millones: deben reclamarse directamente en las oficinas de la Lotería de Medellín, presentando el billete original y la cédula de ciudadanía.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta certificada del ganador, previo diligenciamiento del formato de pago disponible en el sitio web oficial.

Además, los premios están sujetos a deducciones fiscales establecidas por la legislación colombiana:

17 % del valor nominal del premio , destinado al sistema de salud.

, destinado al sistema de salud. 20 % adicional por concepto de ganancias ocasionales cuando el premio supera las 48 UVT, valor que se transfiere a la DIAN.

El ganador dispone de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010.

Además de los sorteos tradicionales, la Lotería de Medellín ofrece promociones como “Raspa Ya”, una modalidad instantánea que permite ganar premios al momento de adquirir el billete físico, siempre que el desprendible indique un premio ganador.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

