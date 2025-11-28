Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 28 de noviembre: los números ganadores

La Lotería de Medellín realizará su siguiente sorteo el 28 de noviembre de 2025 a las 11:00 p.m., conservando la periodicidad habitual de sus emisiones semanales. La jornada podrá verse en directo a través de Teleantioquia y en las plataformas oficiales de la entidad en Facebook y YouTube, para que los seguidores puedan observar en tiempo real la elección de los números ganadores. Esa misma noche también se efectuarán sorteos importantes como los de la Lotería del Risaralda y la Lotería de Santander, lo que convierte la fecha en un momento destacado para los apostadores del país.

Este sorteo se enmarca dentro de la programación regular con la que la Lotería de Medellín ofrece nuevas oportunidades de ganar cada semana. Además del premio mayor, la entidad dispone de diversos premios secos o secundarios, dirigidos a quienes obtienen coincidencias parciales con el número o la serie sorteada. Durante la transmisión se extraen las balotas que determinan tanto el número favorecido como la serie correspondiente. El premio principal se otorga al billete que acierte ambos elementos de manera exacta, mientras que también se reconocen aciertos parciales.



Resultados de la Lotería de Medellín último sorteo del viernes 28 de noviembre

Números ganadores: 1 - 4 - 3 - 3

Plan de premios Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín cuenta con una estructura de premios que incluye múltiples niveles de recompensa. El premio mayor se entrega al billete que acierte de forma exacta las cuatro cifras del número ganador y la serie correspondiente, y equivale a un monto bruto de $16.000 millones. Además de este gran acumulado, se otorgan premios por coincidencias parciales, conocidos como "premios secos", los cuales se reparten en diferentes categorías y valores. Para el sorteo en curso, la Lotería dispuso la siguiente distribución de premios secos:



1 premio seco de $1.000 millones

3 premios secos de $700 millones

5 premios secos de $100 millones

5 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

15 premios secos de $10 millones

Cada billete de la Lotería de Medellín está compuesto por tres fracciones. Es posible participar adquiriendo una sola fracción, cuyo valor aproximado es de $7.000, o el billete completo por $21.000. Los billetes pueden comprarse a través de tres canales: loteros autorizados en puntos de venta físicos, terminales electrónicos como Baloto, Gana o Paga Todo Para Todo, y la plataforma digital Lottired.net.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Medellín?

Para hacer efectivo un premio de la Lotería de Medellín, los ganadores deben seguir un proceso específico establecido por la entidad. El paso fundamental consiste en presentar el billete original en óptimas condiciones, acompañado de un documento de identidad vigente.



Los premios de hasta $5 millones pueden reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados o en la sede principal de la Lotería.

Si el premio supera los $5 millones, el ganador debe comunicarse previamente a la línea nacional 01 8000 941160, donde recibirá las indicaciones para continuar con el trámite. En estos casos, el desembolso se efectúa exclusivamente mediante consignación bancaria, ya que la entidad no maneja pagos en efectivo por montos altos.

, el ganador debe comunicarse previamente a la línea nacional 01 8000 941160, donde recibirá las indicaciones para continuar con el trámite. En estos casos, el desembolso se efectúa exclusivamente mediante consignación bancaria, ya que la entidad no maneja pagos en efectivo por montos altos. Para los billetes comprados en formato digital, el reclamo se realiza ingresando al portal oficial de la Lotería, accediendo al apartado “Mis premios” y siguiendo el procedimiento que allí se especifica.

Es importante recordar que todos los premios se encuentran sujetos a la normativa tributaria vigente. Se descuenta un 17% de impuesto al ganador y, si el valor supera las 48 UVT, se aplica además una retención del 20% por ganancias ocasionales. Estas deducciones son enviadas directamente a la DIAN antes de realizar el pago final al beneficiario.

