Super Astro Sol resultados del miércoles 3 de diciembre de 2025: estos son los números ganadores

Este miércoles 3 de diciembre de 2025 llega otra edición del Super Astro Sol, el sorteo que combina la emoción del chance con ese toque místico que le dan los signos zodiacales. La transmisión arranca a las cuatro de la tarde y, como siempre, se podrá seguir en vivo por las plataformas digitales y los canales autorizados.
La dinámica es sencilla pero emocionante: quien logre acertar la combinación completa, es decir, las cuatro cifras en el orden correcto más el signo zodiacal, se lleva el premio mayor, que equivale a nada menos que cuarenta y dos mil veces el valor apostado. Pero no todo queda ahí, porque también hay premios para quienes se acerquen. Si acierta tres cifras y el signo, el pago es mil veces lo apostado, y si son dos cifras más el signo, el premio es cien veces la apuesta.
Super Astro Sol es un juego de azar autorizado por Coljuegos, la entidad reguladora de juegos en Colombia. La mecánica del Super Astro Sol es bastante sencilla y eso lo hace atractivo. Todo gira en torno a elegir una combinación de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y sumarle uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. El jugador tiene total libertad para escoger tanto los números como el signo, sin que este último tenga que coincidir con el signo personal. Si no quiere complicarse, también existe la opción de apuesta automática, donde el sistema elige todo al azar.
Otra característica que le da flexibilidad al juego es que cada persona define cuánto quiere apostar. El mínimo permitido es de quinientos pesos colombianos y el máximo por tiquete es de diez mil pesos. Esto hace que cualquiera pueda participar, desde quien quiere probar suerte con poco dinero hasta quien busca apostar un monto más alto. El sorteo se realiza de lunes a sábado a las cuatro de la tarde, y los resultados se publican en los portales oficiales y en medios especializados, así que siempre hay formas de verificar si la suerte estuvo de su lado.
Los tiquetes de Super Astro Sol pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como Su Red, SuperGIROS, Apostar S.A., y otros operadores habilitados por Coljuegos. También es posible realizar apuestas en línea a través de las aplicaciones móviles de estos operadores, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar del país. Es importante verificar que el punto de venta esté debidamente autorizado y que el tiquete emitido contenga todos los datos correctos: número apostado, signo zodiacal, valor de la apuesta, fecha del sorteo y código de validación.
El plan de premios de Super Astro Sol es uno de los más atractivos del mercado colombiano:
Por ejemplo, si un jugador apuesta $1.000 y acierta la combinación completa, recibirá $42 millones de pesos. No obstante, debe tener en cuenta que sobre los premios se aplican descuentos por impuestos, como el IVA (16%) y la retención en la fuente (20%), lo que reduce el valor neto recibido.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
El plazo para reclamar el premio está regulado por el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, por lo que se recomienda actuar con prontitud. Recuerde que el tiquete es el único comprobante válido para reclamar el premio. Si se extravía, se pierde el derecho al cobro. Por ello, se recomienda guardar el tiquete en un lugar seguro y verificar que esté correctamente diligenciado al momento de la compra.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
