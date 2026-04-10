Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 10 de abril: números ganadores

La expectativa crece en el Eje Cafetero y en todo el territorio nacional. Como es costumbre cada viernes, la Lotería de Risaralda, "la que le cumple a sus sueños", se prepara para transformar la vida de miles de colombianos con su sorteo ordinario. En esta jornada del 10 de abril, la bolsa de premios atrae a apostadores que buscan no solo el anhelado premio mayor, sino también los numerosos "secos" y aproximaciones que caracterizan a este juego de azar.



Resultado del Sorteo: Viernes 10 de Abril de 2026

Premio Mayor:

Serie:

Seco El Gordo de la Risaralda:

Serie:

¿Cómo jugar y cuánto cuesta participar?

Participar en la Lotería de Risaralda es un proceso sencillo que combina tradición y modernidad. El sistema se basa en la elección de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) acompañado de una serie de tres dígitos.

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Costo del billete: Para este 2026, el billete completo tiene un valor de $12.000 .

Para este 2026, el billete completo tiene un valor de . Fracción: Si prefiere una inversión menor, puede adquirir la fracción individual por solo $4.000 .

Si prefiere una inversión menor, puede adquirir la fracción individual por solo . Dónde comprar: Puede encontrarlo a través de los loteros de confianza, en puntos de venta de la Red Multiservicios (como Apostar o GanaGana) o mediante la plataforma web oficial de la entidad.

Horarios y transmisión: ¿Dónde ver los resultados?

El sorteo se realiza todos los viernes en horario nocturno. Los resultados oficiales se dan a conocer a partir de las 11:00 p.m. La transparencia del proceso está garantizada por la presencia de delegados de la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda.

Usted puede seguir la transmisión en vivo a través de:



Canal Telecafé: El canal regional del Eje Cafetero transmite en directo el momento en que caen las balotas.

El canal regional del Eje Cafetero transmite en directo el momento en que caen las balotas. Redes Sociales: Las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de la Lotería de Risaralda publican el cuadro de premios minutos después del sorteo.

Las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de la Lotería de Risaralda publican el cuadro de premios minutos después del sorteo. Sitio Web: En www.loteriadelrisaralda.com se habilita el buscador de resultados históricos.

¿Ganó un premio? Así puede reclamarlo

Si la suerte lo acompañó en esta jornada, el proceso de cobro depende del monto obtenido:



Premios menores: Si el valor es inferior a los $10.500.000 (aproximadamente), puede dirigirse a cualquier agencia distribuidora o punto de venta autorizado (Apostar S.A.) con el billete original en perfecto estado. Premios mayores: Para el Premio Mayor o secos de alta cuantía, debe acudir directamente a las oficinas de la Lotería de Risaralda en Pereira (Calle 19 # 7-53). Es indispensable presentar el billete físico, su documento de identidad original y el RUT actualizado. Impuestos: Recuerde que, según la normativa vigente en 2026, a los premios que superen las 48 UVT se les descuenta el 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, además del descuento del 17% de impuesto a ganadores destinado a la salud.

Un poco de historia y propósito social

Fundada en 1967, la Lotería de Risaralda ha cumplido más de 58 años de operación ininterrumpida. Su razón de ser no es únicamente el entretenimiento; es una entidad de capital público departamental cuyo objetivo principal es generar recursos para el sector salud. Por cada billete vendido, un porcentaje significativo se transfiere a los hospitales del departamento, financiando equipos y servicios para los ciudadanos más vulnerables.

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Con un plan de premios que supera los $7.000 millones de pesos en su totalidad, esta lotería se consolida como una de las más sólidas de Colombia, destacando por su cercanía con los "loteros", quienes son el corazón de la comercialización y el motor social de la institución.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.