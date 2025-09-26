En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NETANYAHU EN LA ONU
MODELO ANGIE MILLER
NACIMIENTOS EN COLOMBIA
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 26 de septiembre: números ganadores

Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 26 de septiembre: números ganadores

El billete completo de la Lotería de Risaralda tiene un valor de 12.000 pesos, mientras que cada fracción cuesta $4.000 pesos. Vea EN VIVO números ganadores.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 26 de septiembre
Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 26 de septiembre. -
Getty Images/ Lotería del Risaralda

Publicidad

Publicidad

Publicidad