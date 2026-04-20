Resultados de Super Astro Luna del 20 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

En la noche de este lunes 20 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Super Astro Luna, una de las modalidades de juego más seguidas en Colombia por su dinámica sencilla y la posibilidad de obtener premios significativos. Miles de apostadores en el país permanecen atentos a la transmisión oficial para conocer el número ganador y el signo zodiacal que definen la combinación ganadora.



Este sorteo, que se lleva a cabo en horario nocturno, mantiene altos niveles de participación gracias a su formato accesible y a las múltiples opciones de acierto que ofrece a los jugadores.



Resultados de Super Astro Luna hoy, 20 de abril de 2026

Una vez finaliza la extracción oficial, se publican los resultados correspondientes a este sorteo:



Número ganador : 0868

: 0868 Signo: Cáncer

La combinación ganadora está compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Para obtener el premio mayor, los jugadores deben acertar ambos elementos en el orden exacto. Sin embargo, también existen premios secundarios que reconocen coincidencias parciales.



¿Cómo funciona Super Astro Luna?

Super Astro Luna es un juego que se basa en una mecánica simple. El participante debe elegir un número entre 0000 y 9999 y asociarlo con uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

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El signo seleccionado no tiene relación obligatoria con el signo zodiacal del jugador, ya que se trata de una elección completamente libre. Además, existe la opción de apuesta automática, en la que el sistema asigna de manera aleatoria tanto el número como el signo.

El valor de la apuesta también es flexible, con un monto mínimo de 500 pesos colombianos y un máximo de 10.000 pesos por tiquete, lo que permite la participación de distintos perfiles de jugadores.



Plan de premios y modalidades de acierto

El atractivo principal de Super Astro Luna radica en su plan de premios, que ofrece diferentes niveles de ganancia según el grado de acierto:



4 cifras + signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.

paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo zodiacal: paga 1.000 veces lo apostado.

paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

De esta manera, incluso quienes no logran acertar la combinación completa tienen oportunidades de obtener premios secundarios, dependiendo de las coincidencias.



Recomendaciones para reclamar premios

Tras la publicación de los resultados, las autoridades recomiendan a los jugadores verificar la información únicamente en canales oficiales. Asimismo, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio.



El proceso de pago varía según el monto ganado. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor requieren trámites adicionales, como la presentación de documentos de identidad, certificaciones bancarias y formularios establecidos por los operadores.



Con el sorteo de este 20 de abril de 2026, Super Astro Luna continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por los colombianos, quienes cada día participan con la expectativa de acertar la combinación ganadora y transformar su suerte.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co