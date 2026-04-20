Resultados de la Caribeña Noche del 20 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

La Caribeña Noche realiza su sorteo este lunes 20 de abril de 2026 a las 10:30 p.m., en una transmisión en vivo que permite a los apostadores conocer en tiempo real el resultado oficial. Minutos después de la extracción de las balotas, la información se actualiza a través de los canales autorizados y puntos de venta, donde los jugadores pueden verificar si su número resulta favorecido.



En esta jornada, miles de participantes en todo el país siguen atentos el desarrollo del sorteo, una de las modalidades más populares dentro de los juegos de azar en Colombia, caracterizada por su mecánica sencilla y múltiples formas de ganar.



Resultados Caribeña Noche hoy, 20 de abril de 2026

Número ganador: pendiente

pendiente Quinta cifra: pendiente

El resultado corresponde a una combinación de cuatro cifras, que define el premio principal dentro del esquema tradicional del juego. A su vez, la quinta cifra funciona como un adicional que puede incrementar el valor del premio en caso de coincidir con la apuesta realizada por el jugador.

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Como es habitual, los resultados oficiales se confirman poco después del sorteo, permitiendo a los apostadores validar sus tiquetes y determinar el monto ganado según la modalidad elegida.



¿Cómo funciona la Caribeña Noche?

El juego de Caribeña Noche mantiene una dinámica accesible para todo tipo de público. Los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999, y definir el valor de su apuesta, que puede ir desde los 500 hasta los 10.000 pesos colombianos.

La mecánica contempla distintas formas de acierto, lo que amplía las posibilidades de ganar dependiendo de la estrategia del jugador. Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se obtiene el premio mayor al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: se gana al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: aplica al coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: permite ganar si las tres cifras coinciden sin importar el orden.

Dos cifras o “pata”: se acierta al coincidir las dos últimas cifras.

Una cifra o “uña”: corresponde a acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Recomendaciones para reclamar premios

Para hacer efectivo cualquier premio, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento es el único respaldo válido para iniciar el proceso de pago. Los requisitos varían según el monto ganado, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario).



En premios de menor cuantía, el pago se realiza presentando el documento de identidad y una copia de la cédula. Para montos intermedios, se exige además el diligenciamiento de formularios de control. En el caso de premios mayores, el proceso incluye certificación bancaria vigente y el pago se efectúa mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

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Con el sorteo de este 20 de abril, Caribeña Noche continúa consolidándose como una de las opciones más seguidas por los apostadores, quienes cada día buscan acertar la combinación ganadora que les permita obtener un premio significativo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co