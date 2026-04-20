El Sinuano Noche continúa siendo uno de los sorteos más reconocidos en Colombia, con una base amplia de jugadores que siguen cada noche sus resultados. Este viernes 17 de abril se llevó a cabo una nueva edición del sorteo, manteniendo su horario habitual y la dinámica que lo ha caracterizado durante años.

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Este sorteo no es solo un evento de azar más en el calendario; su nombre es un homenaje directo al río Sinú, el eje vital del departamento de Córdoba, lo que le confiere una identidad cultural profunda que ha trascendido las fronteras regionales para convertirse en una institución nacional. La confianza de los jugadores se basa en su trayectoria y en la vigilancia constante de las autoridades competentes para asegurar la transparencia de cada proceso.

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Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, lunes 20 de abril de 2026

Números ganadores:

Serie:

¿Cómo participar de Sinuano Noche?

El mecanismo para jugar es sencillo. Los interesados deben elegir un número de cuatro cifras, dentro del rango de 0000 a 9999. Además, el monto de la apuesta es flexible, permitiendo jugar desde valores bajos, lo que facilita el acceso a una mayor cantidad de personas.



En cuanto a los premios, estos dependen del nivel de acierto obtenido:



Quienes acierten las cuatro cifras en el orden exacto reciben un pago equivalente a 4.500 veces el valor apostado.

Si se aciertan las tres últimas cifras, el premio corresponde a 400 veces la apuesta.

Para dos cifras correctas en orden, el pago es de 50 veces lo jugado.

Finalmente, acertar solo la última cifra otorga cinco veces el valor apostado.

El sorteo se transmite en vivo de lunes a sábado a las 10:30 p. m. a través del canal regional Telecaribe, lo que permite a los jugadores conocer los resultados en tiempo real.



En caso de ganar, es necesario presentar el tiquete original en buen estado junto con un documento de identidad válido. Los premios menores a 500.000 pesos pueden reclamarse en puntos autorizados como redes de giros. Para montos superiores, el cobro debe realizarse en oficinas principales de la entidad correspondiente.

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Es importante tener en cuenta que existe un plazo máximo de un año para reclamar cualquier premio. Una vez vencido ese periodo, el derecho a recibir el dinero se pierde.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co