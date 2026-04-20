Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto del 20 de abril de 2026: números ganadores

Durante la noche de este lunes 20 de abril de 2026 se desarrolla una nueva jornada de sorteos en Colombia con tres de los juegos de azar más representativos del país: la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto junto con su modalidad Revancha. Con premios millonarios en juego, miles de apostadores permanecen atentos a las transmisiones oficiales para conocer los resultados y verificar si sus números coinciden con las combinaciones ganadoras.



Como es habitual, los sorteos se realizan en horario nocturno bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, lo que garantiza la transparencia en cada una de las extracciones. Las entidades encargadas publican los resultados minutos después de finalizados los procesos, a través de sus canales oficiales y plataformas digitales autorizadas.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Una vez finaliza el sorteo de esta noche, se dan a conocer los resultados oficiales correspondientes a la Lotería de Cundinamarca:



Número ganador : XXXX

: XXXX Serie: XXX

Este sorteo continúa destacándose por su premio mayor, que alcanza los 2.000 millones de pesos, además de ofrecer un plan de premios complementario que incrementa las oportunidades de ganar entre los jugadores.



Resultados de la Lotería del Tolima

Por su parte, la Lotería del Tolima también realiza su sorteo semanal en esta jornada, consolidándose como una de las más tradicionales en Colombia gracias a su trayectoria y estructura de premios.



Número ganador: 1438

1438 Serie: 137

El sorteo incluye un premio mayor de 3.500 millones de pesos, junto con diferentes categorías adicionales y premios por aproximación, lo que amplía significativamente las posibilidades para los participantes.



Resultados de Baloto y Revancha

En paralelo, Baloto y su modalidad Revancha se sortean en la noche de este lunes, generando gran expectativa entre los jugadores debido a sus acumulados y la posibilidad de entregar premios multimillonarios.

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Baloto



Números ganadores : XX - XX - XX - XX - XX

: XX - XX - XX - XX - XX Superbalota: XX

Revancha



Números ganadores: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Superbalota: XX

Este juego permite a los participantes seleccionar cinco números dentro de un rango determinado, además de una superbalota. La modalidad Revancha ofrece una segunda oportunidad con la misma combinación elegida, lo que incrementa las probabilidades de obtener un premio.



Recomendaciones para los jugadores

Tras la publicación de los resultados, las autoridades recomiendan verificar los números únicamente a través de canales oficiales para evitar confusiones. Asimismo, es fundamental conservar el billete o tiquete en buen estado, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio.

Los premios de menor valor pueden cobrarse en puntos de venta autorizados, mientras que los montos más altos deben gestionarse directamente con los operadores de cada juego, cumpliendo con los requisitos establecidos. Además, es importante tener en cuenta que algunos premios están sujetos a retenciones legales.



Con esta jornada del 20 de abril de 2026, la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto con Revancha continúan consolidándose como referentes de los juegos de azar en el país, manteniendo viva la expectativa de miles de jugadores que, semana a semana, buscan acertar la combinación ganadora y cambiar su suerte.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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