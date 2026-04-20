Resultados de Baloto y Revancha del 20 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

Con millonarios acumulados en juego, el Baloto realiza este lunes 20 de abril de 2026 un nuevo sorteo que mantiene en expectativa a miles de apostadores en Colombia. En esta jornada, los participantes siguen atentos a la transmisión oficial con la esperanza de conocer la combinación ganadora que podría cambiar su vida.



El sorteo se desarrolla en horario nocturno bajo estrictos protocolos de seguridad, mediante la extracción de balotas numeradas que garantizan la transparencia del proceso. Como es habitual, los resultados se publican minutos después a través de los canales oficiales del operador y plataformas autorizadas.



Resultados de Baloto hoy, 20 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se conocen los números ganadores correspondientes a esta jornada:



Números ganadores: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Superbalota: XX

La combinación está compuesta por cinco números principales y una superbalota, elemento clave para acceder al premio mayor. Los jugadores deben acertar todos los números en el orden establecido para obtener el acumulado principal.



Resultados de Revancha

En el mismo sorteo, los jugadores participan automáticamente en la modalidad de Revancha, que ofrece una segunda oportunidad con una combinación independiente:



Números ganadores: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Superbalota: XX

Esta modalidad incrementa las probabilidades de ganar, ya que permite competir por un segundo acumulado sin necesidad de realizar una apuesta adicional.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

El Baloto es uno de los juegos de azar más populares en Colombia debido a su mecánica sencilla. Para participar, el jugador debe elegir cinco números entre el 1 y el 43, además de una superbalota entre el 1 y el 16.

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Los números pueden seleccionarse de forma manual o automática, permitiendo que el sistema genere una combinación al azar. Con una sola apuesta, el participante queda inscrito tanto en el sorteo principal como en la Revancha.



Costos y dinámica del juego

El valor de una apuesta para Baloto y Revancha es de $9.000 pesos colombianos, incluyendo IVA. Este costo permite acceder a dos oportunidades de ganar en un mismo sorteo, lo que aumenta el atractivo del juego.

Además, los jugadores pueden optar por apuestas múltiples, que consisten en registrar varias combinaciones en un solo tiquete, incrementando así sus probabilidades de acierto.



Recomendaciones para los jugadores

Tras la publicación de los resultados, las autoridades recomiendan verificar los números únicamente en sitios oficiales. También es fundamental conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio.



En caso de resultar ganador, los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores requieren un proceso de validación más riguroso, que incluye la presentación de documentos y el cumplimiento de requisitos establecidos por el operador.



Con el sorteo de este 20 de abril de 2026, Baloto continúa consolidándose como uno de los juegos más atractivos del país, gracias a sus acumulados y a la expectativa que genera entre los apostadores que buscan acertar la combinación ganadora.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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