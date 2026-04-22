Resultados de Super Astro Luna del 22 de abril de 2026: números ganadores del sorteo

En la noche de este miércoles 22 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Super Astro Luna, una de las modalidades de juego más populares en Colombia por su combinación de número y signo zodiacal.



Miles de apostadores en todo el país siguen atentos la transmisión oficial, a la espera de conocer la combinación ganadora y verificar si sus apuestas resultan favorecidas.

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El sorteo se lleva a cabo en horario nocturno y, como es habitual, cuenta con un proceso de extracción supervisado que garantiza la transparencia en cada una de las balotas seleccionadas.



Resultados de Super Astro Luna hoy, 22 de abril de 2026

Tras finalizar el sorteo, se dan a conocer los resultados correspondientes a esta jornada:



Número ganador: 2696

2696 Signo: Aries

La combinación ganadora está compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Para obtener el premio mayor, los jugadores deben acertar ambos elementos de manera exacta. No obstante, el juego también contempla premios secundarios para quienes logran coincidencias parciales.



¿Cómo funciona Super Astro Luna?

Super Astro Luna mantiene una mecánica sencilla que facilita la participación de los jugadores. Para apostar, se debe elegir un número entre 0000 y 9999 y asociarlo con uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El signo seleccionado no necesariamente debe coincidir con el signo zodiacal del jugador, ya que la elección es completamente libre. Además, existe la opción de apuesta automática, en la que el sistema asigna al azar tanto el número como el signo.



El valor de la apuesta es flexible, con un monto mínimo de 500 pesos colombianos, lo que permite la participación de distintos perfiles de jugadores en todo el país.



Plan de premios y modalidades de acierto

Uno de los principales atractivos de Super Astro Luna es su plan de premios, que ofrece diferentes niveles de ganancia dependiendo del grado de acierto:



4 cifras + signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.

paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo zodiacal: paga 1.000 veces lo apostado.

paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

Gracias a este esquema, los jugadores no solo tienen la posibilidad de ganar el premio mayor, sino también de obtener incentivos por aciertos parciales.



Recomendaciones para reclamar premios

Una vez publicados los resultados, las autoridades recomiendan verificar la información únicamente en canales oficiales para evitar errores o confusiones. Asimismo, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar premios.



Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores requieren procesos adicionales que incluyen la presentación de documentos de identidad y el cumplimiento de requisitos establecidos por el operador del juego.

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Con el sorteo de este 22 de abril de 2026, Super Astro Luna continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por los colombianos, quienes cada día participan con la expectativa de acertar la combinación ganadora y acceder a premios significativos.