La vida de ‘La Quica’ en EE. UU.: de supuesto sicario de Pablo Escobar a tejer peluches en la cárcel

Dandeny Muñoz Mosquera, conocido bajo el alias de ‘La Quica’, se encuentra recluido en la prisión federal en California. A sus 61 años, el hombre que fue señalado como uno de los sicarios de mayor confianza de Pablo Escobar ha cumplido 35 años tras las rejas en los Estados Unidos, una condena que lo ha mantenido alejado de su país y de su familia desde 1991.

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Su vida ahora es muy diferente de la imagen de violencia que los expedientes judiciales le atribuyen; hoy, Muñoz Mosquera dedica parte de su tiempo a actividades como el tejido de peluches que son donados a una fundación, según reveló su hija en Los Informantes.



Dieciocho años en aislamiento absoluto tras las rejas

La experiencia de Muñoz Mosquera en el sistema penitenciario estadounidense comenzó con un régimen de extrema rigurosidad. Durante sus primeros 18 años de reclusión, permaneció en un estado de confinamiento solitario en una celda de máxima seguridad. En ese espacio reducido, las condiciones de vida eran mínimas, contando únicamente con una cama, un inodoro y un lavamanos. Durante casi dos décadas, no tuvo permitido salir al patio ni realizar actividades grupales, y el acceso a visitas familiares fue nulo.

Su hija, Diana Katherine Muñoz Castrillón, relató la dureza de ese periodo: “Muy triste y tampoco tuvo acceso a visitas. Por 18 años nadie de la familia lo vio, ni mis abuelas, ni mis tías que estaban allá y tenían la posibilidad, no se permitía”. Esta etapa de aislamiento extremo marcó profundamente la relación con ella, ya que su hija nació en 1988 y la última vez que tuvo contacto físico con él fue cuando apenas tenía meses de nacida.



La vida actual del sicario de confianza de Pablo Escobar

A pesar de las diez cadenas perpetuas consecutivas que pesan sobre él, alias 'La Quica' ha buscado formas de mantener su salud mental y espiritual. Según su hija, él ha acumulado más de 100 certificados de cursos realizados dentro de la prisión, practica ejercicio y dedica horas a la oración.



“Ha aprendido a tejer. Este muñequito también me lo hizo él, él lo hizo en la cárcel. Sí, con los colores de Colombia”, explicó Diana Katherine mientras muestra las creaciones de su padre. De esta manera han mantenido el vínculo pese al tiempo y la distancia.



La defensa de alias 'La Quica'

Desde su celda en California, Muñoz Mosquera sostiene una versión radicalmente opuesta a la de los tribunales norteamericanos, los cuales lo sentenciaron por cargos de terrorismo y narcotráfico, incluyéndolo como responsable del atentado al avión de Avianca y del magnicidio de Luis Carlos Galán. En una comunicación telefónica, el recluso detalló las circunstancias de su detención en Nueva York en 1991, afirmando que su proceso judicial fue irregular.



'La Quica' asegura que, al ser capturado mientras usaba un teléfono público, las autoridades le propusieron un trato: “Me dijeron que bueno, que ese era el negocio, que si yo les ayudaba a encontrar a Pablo Escobar iban a traer a mi familia para acá, me iban a dar casa, me iban a dar dinero y o si no me iban a dar nuevos cargos por los cuales me iban a dar de por vida en la prisión”. Al no aceptar, sostiene que le fabricaron los cargos que hoy lo mantienen sentenciado.

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Aunque reconoce un pasado criminal en Colombia, Muñoz marca una línea clara entre sus delitos admitidos y los actos terroristas por los que purga condena: “Yo era delincuente. Yo sí me mantenía robando y cometiendo... Mantenía robando bancos y joyerías y cosas así con mis amigos, pero aquí me vinieron a curar de narcotráfico. Yo nunca conozco la droga, no he tocado la droga en mi vida”.



El vínculo familiar: cartas, llamadas e inteligencia artificial

La historia de 'La Quica' en prisión está ligada a la vida de Diana Katherine, quien se ha convertido en su único vínculo constante con el mundo exterior. Durante décadas, su comunicación se limitó a esquelas y cartas que Muñoz enviaba desde la cárcel.

“Tengo cartas que yo era una niña que ni siquiera podía leer. Mi mamá me las tenía que leer. Muchas esquelas que yo le mandé en esa época que se usaban nos las devolvían por seguridad”, recordó su hija.

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Con el avance de la tecnología, las cartas dieron paso a correos electrónicos y llamadas telefónicas, aunque nunca han podido realizar una videollamada ni verse en persona debido a las restricciones de seguridad y la negativa de visa para su hija. Ante la imposibilidad de un encuentro físico, Diana Caterine utilizó la inteligencia artificial para crear una imagen que simulara el abrazo que no se han dado en 35 años.

“El abrazo anhelado que llevo 34 años queriendo dárselo y lo hice y mira la foto", contó sobre la fotografía que su padre aún no ha podido ver físicamente.



Raíces y legado en Medellín

Dandeny Muñoz nació en 1965 en una familia numerosa de 15 hermanos. Su padre fue dragoneante de la Policía y su madre una predicadora cristiana. Dentro de su familia, la figura de su hermano Tyson, abatido en 1990, fue clave, ya que Muñoz asegura que era él quien realmente trabajaba directamente con Pablo Escobar. Gran parte de sus hermanos murieron en la guerra de los años 90 y sus restos reposan en el mausoleo familiar en Medellín.

A pesar de los estigmas y la sentencia judicial, Diana Katherine afirma conocer a un hombre distinto al de los expedientes: “La vida y lo que yo conozco de mi papá es otra historia totalmente diferente... Es una persona con una fortaleza mental y espiritual admirable”.

Actualmente, Muñoz Mosquera se aferra a la esperanza de que nuevas revisiones de documentos relacionados con el caso Avianca y el DAS en Colombia puedan demostrar que no tuvo participación en los hechos terroristas por los que paga 10 cadenas perpetuas.

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*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.