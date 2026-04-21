El plan criminal que armó Julio Cesar Jasso, autor de tiroteo en México que dejó una mujer muerta

Julio Cesar Jasso Ramírez, joven mexicano de 27 años, actuó solo y de forma premeditada en el tiroteo en México que perpetró y en el que le quitó la vida a una mujer canadiense, según la Fiscalía General del Estado de México y su conducta, al parecer, estuvo inspirada en acciones violentas ocurridas en otros países. Además, se supo que era admirador de personajes de la talla de Adolf Hitler, Eric Harris y Dylan Klebold, estos dos últimos responsables de 13 muertes durante una masacre en Estados Unidos. Al parecer, Jasso se quitó la vida tras los hechos.



Autor de tiroteo en México tenía foto con IA donde aparecía con dos asesinos

José Luis Cervantes, fiscal general de Justicia del Estado de México, señaló que Jasso tenía “una tendencia de copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”.

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Según medios mexicanos, el atacante dejó en el lugar un portarretratos con una imagen suya, generada con inteligencia artificial, en la que aparecía junto a los asesinos de la masacre del instituto estadounidense Columbine, donde en 1999 Eric Harris y Dylan Klebold mataron a 13 personas y luego se quitaron la vida.

Además, las autoridades revelaron que el agresor visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica, lo que hace creer que todo estuvo planificado por parte de Julio Cesar Jasso. “Se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento a los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta”, explicó el fiscal general.





Esto gastó autor de tiroteo en México para cometer crimen

Jasso, según las investigaciones, gastó un poco más de 40,000 pesos mexicanos para adquirir el armamento para el crimen, unos 8,250,000 pes colombianos.



En redes sociales siguen apareciendo videos de los momentos de angustia. Una de las personas que estaba atendida en el piso mientras el hombre los amenazaba con el arma grabó el momento en el que el atacante se dirigió con malas palabras hacia ellos.



Los momentos de terror de turistas víctimas de tiroteo en México

Mientras un grupo de turistas recorría la pirámide, Jasso llegó al lugar portando un arma con la que comenzó a intimidarlos. Obligó a las víctimas a tirarse al suelo mientras le gritaba a una mujer. Una de las personas presentes grabó los instantes de pánico y amenazas: “Levántate y corta eso. Tienes un p#$% minuto. Si no lo haces, te disparo. Corta eso. Muévete, cabrona. Rápido, córtalo todo”. En el audio también se escuchan personas llorando.



Momentos después, el agresor se dirigió al resto de los visitantes con nuevas amenazas: “Y ustedes, que han venido desde la p$%# Europa, no van a regresar. Si se mueven, los sacrifico. Esto se construyó para sacrificar, no para que vengan a hacer la fotito”. En ese mismo momento, afirmó que ya había matado a dos ciudadanos coreanos.

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Posteriormente, el homicida ordenó a uno de los turistas que se retirara del lugar para avisar a las autoridades que tenía rehenes y lanzó una advertencia adicional: “Y como intenten subir, los voy a matar. Díselos ahora, o busco a otro”.

En la parte final de la grabación se oye la voz de un niño diciendo “no te muevas, mamá, no te muevas, mamá”. Poco después, los turistas se pusieron de pie y descendieron apresuradamente por la pirámide de La Luna.

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Los guías fueron de gran ayuda para evacuar a los turistas en compañía de las autoridades. “Justo cuando estábamos terminando nuestro recorrido, afortunadamente pues vimos principalmente la movilidad de los guardias locales, es decir, los que resguardan la zona arqueológica y posteriormente las policías municipales se activaron rápido”, manifestó Graciela Darío, guía turística de la zona arqueológica Teotihuacán.



Claudia Sheinbaum habla sobre tiroteo en México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió reforzar controles para evitar el ingreso de armas de fuego a estos lugares: “Hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o un sitio turístico”.

Faltan pocas semanas para que México sea una de las sedes del Mundial de fútbol que organiza junto con Estados Unidos y Canadá. Tras el tiroteo, las autoridades informaron que la seguridad está garantizada.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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