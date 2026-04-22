Resultados de la Lotería del Meta del 22 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

En la noche de este miércoles 22 de abril de 2026 se realiza una nueva jornada de la Lotería del Meta, uno de los juegos tradicionales más representativos de la región llanera y con amplia participación en distintas zonas del país.



El sorteo se desarrolla en horario nocturno bajo estrictos protocolos de supervisión y control, lo que garantiza la transparencia del proceso. Como es habitual, los resultados se dan a conocer pocos minutos después de finalizada la extracción, a través de los canales oficiales y plataformas autorizadas.



Resultados de la Lotería del Meta hoy, 22 de abril de 2026

Número ganador: 9450

9450 Serie: 084

La combinación ganadora corresponde a un número de cuatro cifras acompañado de una serie, elementos indispensables para determinar los premios principales del sorteo.



¿Cómo funciona la Lotería del Meta?

El juego se basa en la adquisición de un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie. Ambos elementos son necesarios para participar en el sorteo y aspirar al premio mayor o a los diferentes premios secundarios.

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Los jugadores pueden comprar el billete completo o fracciones, lo que facilita la participación de un mayor número de personas en todo el país. Esta modalidad permite que la lotería mantenga una alta demanda en cada jornada.



Plan de premios de la Lotería del Meta

La Lotería del Meta cuenta con un atractivo plan de premios encabezado por un premio mayor de 1.800 millones de pesos. Además, incluye una amplia distribución de premios secos que incrementan las oportunidades de ganar:



1 premio seco de $300 millones

1 premio seco de $200 millones

3 premios secos de $100 millones

7 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

20 premios secos de $10 millones

También se contemplan premios por aproximaciones y aciertos parciales, lo que amplía las posibilidades de resultar ganador incluso sin coincidir con la combinación principal.



Recomendaciones para el cobro de premios

Los premios de menor valor pueden reclamarse en puntos autorizados o distribuidores oficiales, mientras que los montos mayores deben gestionarse directamente en las oficinas del operador. En todos los casos, es indispensable presentar el billete original en buen estado junto con el documento de identidad.

El plazo para reclamar los premios es limitado, por lo que se recomienda realizar el trámite oportunamente. Los recursos no cobrados dentro del tiempo establecido son destinados a fines sociales, conforme a la normativa vigente.



Con el sorteo de este 22 de abril de 2026, la Lotería del Meta continúa consolidándose como una de las más tradicionales del país, manteniendo viva la expectativa de miles de jugadores que buscan transformar su suerte con un solo número.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co