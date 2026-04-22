Resultados de la Caribeña Noche del 22 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

En la noche de este miércoles 22 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Noche, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia por su dinámica sencilla y la posibilidad de obtener premios en distintas modalidades.



El sorteo se desarrolla en horario nocturno mediante transmisión en vivo, lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de las balotas.



Resultados Caribeña Noche hoy, 22 de abril de 2026

Número ganador: 8759

8759 Quinta cifra: 5

La combinación corresponde a un número de cuatro cifras que determina el premio principal del juego. Adicionalmente, la quinta cifra actúa como un componente complementario que puede incrementar el valor del premio dependiendo de la modalidad jugada por el apostador.



Desarrollo del sorteo y verificación de resultados

Como es habitual, los resultados oficiales se confirman pocos minutos después del sorteo, permitiendo a los jugadores validar sus apuestas. La consulta debe realizarse únicamente en medios y plataformas autorizadas, con el fin de evitar confusiones o información no verificada.

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En esta jornada, Caribeña Noche mantiene su alta participación, impulsada por su accesibilidad y por las múltiples formas de acierto que ofrece a los jugadores.



¿Cómo funciona Caribeña Noche?

El juego permite a los participantes seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, además de definir el valor de la apuesta, que puede oscilar entre los 500 y los 10.000 pesos colombianos. Esta flexibilidad facilita la participación de distintos perfiles de jugadores en todo el país.

El esquema de premios contempla varias modalidades de acierto, lo que amplía las posibilidades de ganar incluso sin acertar la combinación completa.



Modalidades de juego

Entre las principales formas de ganar en Caribeña Noche se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: premio mayor al acertar el número en orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia con las tres últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: acierto sin importar el orden.

Dos cifras o “pata”: coincidencia de las dos últimas cifras.

Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra del número ganador.

Recomendaciones para los jugadores

Las autoridades recomiendan conservar el tiquete en buen estado, ya que este es el único soporte válido para reclamar premios. El proceso de pago varía según el monto obtenido, medido en UVT, e incluye desde cobros en puntos autorizados hasta trámites más formales para premios de mayor valor.



Con el sorteo de este 22 de abril de 2026, Caribeña Noche continúa posicionándose como una de las opciones más populares entre los apostadores en Colombia, manteniendo la expectativa de miles de jugadores que cada noche buscan acertar la combinación ganadora.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co