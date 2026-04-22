Resultados de la Lotería de Manizales del 22 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

En la noche de este miércoles 22 de abril de 2026 se realiza una nueva jornada del sorteo de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y que cada semana concentra la atención de miles de apostadores en distintas regiones de Colombia.



El sorteo se desarrolla en horario nocturno bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, lo que garantiza la transparencia en cada una de las etapas del proceso.

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Como es habitual, la extracción de las balotas se transmite en vivo a través de plataformas digitales y canales autorizados, permitiendo a los jugadores seguir en tiempo real la definición de los resultados.



Resultados de la Lotería de Manizales hoy, 22 de abril de 2026

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

La combinación ganadora está compuesta por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, elementos indispensables para acceder al premio mayor del sorteo.

En esta jornada, la lotería mantiene su relevancia no solo por los premios ofrecidos, sino también por el impacto social que genera, ya que parte de sus recursos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en el departamento de Caldas.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

El juego consiste en la compra de un billete que contiene un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y una serie de tres dígitos. Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente ambas combinaciones en el orden anunciado durante el sorteo.



Los billetes se dividen en fracciones, lo que permite a los jugadores participar con diferentes montos de inversión. En caso de resultar ganador con una fracción, el premio se paga de forma proporcional, según el número de partes adquiridas.



Plan de premios de la Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales cuenta con un atractivo plan de premios encabezado por un premio mayor de 2.600 millones de pesos. Además, ofrece una amplia estructura de premios secos y aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar:



3 premios secos de $200 millones

5 premios secos de $100 millones

10 premios secos de $80 millones

10 premios secos de $60 millones

10 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $40 millones

Asimismo, el plan contempla premios por aproximaciones y aciertos parciales, como coincidencias en las primeras o últimas cifras, lo que amplía el rango de ganadores en cada sorteo.



Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor deben gestionarse directamente con el operador oficial, presentando documento de identidad y cumpliendo con los requisitos establecidos.



Los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes en Colombia y deben reclamarse dentro de los plazos estipulados por la normativa.

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Con el sorteo de este 22 de abril de 2026, la Lotería de Manizales continúa reafirmando su tradición en el país, manteniendo viva la expectativa de miles de jugadores que cada semana esperan que la suerte juegue a su favor.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co