Resultados de Super Astro Luna hoy, 9 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Una nueva jornada de Super Astro Luna vuelve a jugar este 9 de junio de 2026, un sorteo que diariamente permite apostar a una combinación de números acompañada por uno de los signos del zodiaco.



Este juego se desarrolla todos los días en Colombia y cuenta con una mecánica diferente a la de otros sorteos, pues combina números y signos zodiacales dentro de una misma apuesta. Tras la realización del sorteo, los resultados son divulgados por los canales autorizados para consulta de los participantes.

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Resultados de Super Astro Luna del 9 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: 6173

6173 Signo zodiacal: Sagitario

Los resultados oficiales son publicados por el operador autorizado después de concluir la extracción y validación correspondiente.

¿Cómo funciona Super Astro Luna?

La mecánica de Super Astro Luna consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999, junto con uno de los doce signos del zodiaco.



Para obtener el premio principal, el participante debe acertar tanto el número como el signo sorteado. Dependiendo de la modalidad elegida, también existen premios para quienes logren coincidencias parciales.



Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados y plataformas habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia.

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¿A qué hora juega Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días del año en horario nocturno a partir de las 10:50 p.m.

Una vez concluye la extracción oficial, los resultados son divulgados a través de los canales autorizados por el operador, permitiendo a los participantes verificar si obtuvieron algún premio.

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Las autoridades recomiendan consultar la información únicamente mediante medios oficiales para evitar errores o confusiones relacionadas con los números ganadores.

Modalidades de premio en Super Astro Luna

El plan de premios contempla diferentes niveles de acierto, dependiendo de la combinación seleccionada por cada participante.

Entre las posibilidades contempladas dentro del reglamento se encuentran:



Acierto del número y el signo zodiacal.

Acierto del número sin coincidir con el signo.

Premios establecidos para coincidencias parciales según las condiciones del juego.

Categorías definidas por el operador para determinadas modalidades de apuesta.

El valor final del premio dependerá del monto apostado y del nivel de coincidencia obtenido durante el sorteo.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el soporte necesario para validar cualquier reclamación.

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Generalmente, para realizar el cobro se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos exigidos por el operador para premios de mayor valor.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos pueden requerir trámites adicionales en oficinas habilitadas para este fin.

Recomendaciones para verificar los resultados

Los operadores del juego recomiendan revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante de apuesta y conservarlo hasta confirmar los resultados oficiales.

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Asimismo, aconsejan consultar únicamente canales autorizados para verificar los números ganadores y evitar compartir imágenes completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co