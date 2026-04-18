Resultados del Chontico Día hoy, sábado 18 de abril de 2026: números ganadores

En la jornada de hoy se lleva a cabo el sorteo del Chontico Día, modalidad que se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, y cuyo resultado se da a conocer a la 1:00 de la tarde. La expectativa se mantiene entre los participantes que siguen de cerca este juego, reconocido por su dinámica y facilidad de acceso.



La transmisión del sorteo se realiza a través de canales autorizados y plataformas digitales, lo que permite a los jugadores verificar en tiempo real la extracción de las balotas. Este proceso se desarrolla bajo supervisión, garantizando la transparencia y legalidad en cada una de sus etapas.



Resultados Chontico Día, sábado 18 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, la entidad operadora publica los resultados oficiales:



Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Se recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente cada uno de los dígitos y confirmar la información únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



Horarios de los sorteos del Chontico

El Chontico cuenta con diferentes modalidades que se juegan en horarios establecidos:



Chontico Día: todos los días, incluidos festivos, a la 1:00 p.m.

Chontico Noche: lunes a viernes a las 7:00 p.m.; sábados a las 10:00 p.m.; domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p.m.

¿Cómo se juega el Chontico?

Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras y definir el valor de su apuesta. El tiquete puede adquirirse en puntos autorizados como tiendas, papelerías, droguerías, supermercados o plataformas digitales habilitadas.

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El monto mínimo de apuesta suele ser accesible, lo que permite la participación de un amplio número de jugadores. Además, el sistema ofrece la opción de seleccionar un número de forma manual o generarlo automáticamente.



Modalidades de premio del Chontico

El juego ofrece diversas formas de ganar, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:

Una cifra (uña): pago por acierto de la última cifra

Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras

Tres cifras (pleno): acierto exacto de tres cifras

Tres cifras combinado: en cualquier orden

Cuatro cifras (superpleno): acierto exacto

Cuatro cifras combinado: en cualquier orden

La modalidad debe elegirse al momento de realizar la apuesta, ya que cada una tiene condiciones específicas.



¿Cómo reclamar el premio?

Para reclamar cualquier premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o deterioro, ya que este documento es la única prueba válida.



Los premios de menor cuantía pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se realizó la apuesta. En el caso de premios iguales o superiores a ciertos montos, el cobro debe realizarse en oficinas autorizadas, presentando documento de identidad y cumpliendo con los requisitos establecidos.



Asimismo, es importante tener en cuenta que el tiquete tiene un tiempo límite de validez para su cobro. Una vez vencido este plazo, se pierde el derecho a reclamar el premio.

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Con este nuevo sorteo del sábado 18 de abril de 2026, el Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más dinámicos del país, manteniendo la ilusión de miles de colombianos que participan diariamente con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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