Resultados del Sinuano Día hoy, sábado 18 de abril de 2026: números ganadores

En la jornada de hoy, el Sinuano Día vuelve a jugar con su dinámica habitual, consolidándose como uno de los sorteos más representativos del país. Este juego, que se realiza todos los días del año sin excepción, mantiene su horario de las 2:30 p. m., momento en el que se conocen los resultados oficiales.

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La transmisión del sorteo se lleva a cabo a través de canales autorizados y plataformas digitales, lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de las balotas. Este proceso cuenta con la supervisión de autoridades y delegados encargados de garantizar la transparencia en cada una de sus etapas.

Resultados Sinuano Día, sábado 18 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, la entidad operadora publica los resultados oficiales correspondientes a esta jornada:



Número ganador: por definir

Quinta cifra: por definir



Se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente cada uno de los dígitos y confirmar los resultados únicamente en fuentes oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

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¿Cómo jugar Sinuano Día?

El Sinuano Día funciona mediante un sistema sencillo que permite la participación de un amplio número de jugadores. Para apostar, se debe elegir un número de cuatro cifras, dentro del rango de 0000 a 9999, y definir el valor del juego.

El objetivo principal es acertar la combinación exacta en el mismo orden en que es anunciada durante el sorteo. Sin embargo, también existen modalidades que permiten ganar con coincidencias parciales, lo que amplía las oportunidades de obtener premios.

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Modalidades de premio

El juego ofrece varias opciones de apuesta, entre las que se destacan:

4 cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden

4 cifras combinado: acierto en cualquier orden

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

3 cifras combinado: en cualquier orden

2 cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra

Además, el sorteo incluye la llamada quinta cifra, una balota adicional que puede otorgar premios extra dependiendo de la modalidad seleccionada por el jugador.

¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar un premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que cualquier alteración invalida el documento.

Los premios de menor valor pueden cobrarse en puntos autorizados como redes de giros y ventas de chance. En el caso de premios mayores, el ganador debe acudir a oficinas autorizadas, presentar su documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora.

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Asimismo, se recomienda no compartir información del tiquete en redes sociales y verificar siempre los resultados en canales oficiales para evitar posibles fraudes.

Con el sorteo de este sábado 18 de abril de 2026, el Sinuano Día continúa consolidándose como una de las opciones de chance más dinámicas del país, manteniendo la ilusión de miles de colombianos que participan diariamente con la esperanza de acertar la combinación ganadora.