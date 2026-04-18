Resultados de la Caribeña Día hoy, sábado 18 de abril de 2026: números ganadores

En esta jornada, la Caribeña Día mantiene su dinámica habitual, consolidándose como una de las opciones de juego más consultadas en el país. El sorteo se lleva a cabo a las 2:30 de la tarde y es transmitido en vivo a través de canales autorizados y plataformas digitales, lo que permite a los participantes seguir en tiempo real el desarrollo del proceso.



Este juego de azar continúa posicionándose por su accesibilidad y frecuencia, ya que ofrece resultados diarios bajo la supervisión de entidades encargadas de velar por la transparencia del sorteo, generando confianza entre los jugadores.



Resultados Caribeña Día, sábado 18 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se dan a conocer los resultados oficiales correspondientes a esta fecha:



Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Se recomienda a los jugadores verificar sus resultados únicamente en canales oficiales y contrastar cuidadosamente los números antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar Caribeña Día?

Para participar en la Caribeña Día, los jugadores deben adquirir un tiquete en puntos autorizados y elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Además, pueden definir el valor de su apuesta según sus posibilidades, lo que hace de este juego una alternativa accesible para diferentes públicos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El objetivo es acertar el número ganador en el mismo orden en que es anunciado. En algunos casos, el sorteo incluye una quinta cifra adicional que puede aumentar el valor del premio si también es acertada.



Modalidades de apuesta

El juego ofrece diversas modalidades que amplían las oportunidades de ganar:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número en orden

Cuatro cifras combinado: acierto en cualquier orden

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

Tres cifras combinado: en cualquier orden

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

Una cifra (uña): coincidencia de la última cifra

Estas opciones permiten que los jugadores participen con diferentes niveles de dificultad y premios.



¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar cualquier premio es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Este documento es el único respaldo válido para verificar la apuesta.

Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren trámites adicionales, como la presentación del documento de identidad y el cumplimiento de requisitos establecidos por el operador del juego.



Asimismo, dependiendo del valor del premio, pueden exigirse formularios adicionales o certificaciones bancarias para completar el proceso de pago, el cual se realiza conforme a la normativa vigente.



Con este nuevo sorteo del sábado 18 de abril de 2026, la Caribeña Día continúa consolidándose como una de las alternativas de chance más dinámicas del país, manteniendo la expectativa de miles de colombianos que participan diariamente con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co