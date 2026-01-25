Resultados del Chontico Noche de hoy, domingo 25 de enero de 2026: números ganadores

El Chontico Noche se mantiene en la franja nocturna como una de las opciones de chance preferidas por los colombianos. Su dinámica diaria y la facilidad para participar hacen que cada sorteo sea seguido con expectativa por miles de personas en distintas regiones del país.
Durante la noche de este domingo 25 de enero de 2026, el sorteo se realiza de manera oficial y es transmitido a través de los canales autorizados, entre ellos Telepacífico, donde los jugadores pueden conocer en tiempo real la combinación ganadora.
Resultados EN VIVO del chance Chontico Noche hoy, 25 de enero de 2026
De acuerdo con la información oficial entregada durante la transmisión del sorteo, los números ganadores del Chontico Noche son:
- Número ganador:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
Las autoridades y el operador del juego recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de evitar errores o confusiones en el proceso de reclamación.
¿Cuáles son los horarios de los sorteos del Chontico?
El Chontico cuenta con diferentes modalidades y horarios de sorteo a lo largo de la semana:
- Chontico Día: todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
- Chontico Noche:
Lunes a viernes: 7:00 p. m.
Sábados: 10:00 p. m.
Domingos y festivos: 8:00 p. m.
- Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.
Modalidades de apuesta del Chontico Noche
El Chontico Noche ofrece varias modalidades de juego que se ajustan a distintos niveles de riesgo y presupuesto:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número en el orden correcto.
- Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras: en modalidad directa o combinada.
- Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
- Una cifra (uña): acierto del último dígito del sorteo.
Esta variedad permite a los jugadores diseñar su estrategia de apuesta de acuerdo con sus preferencias.
¿Cómo jugar el Chontico Noche?
Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta, que inicia desde $500. El tiquete puede adquirirse en puntos autorizados como tiendas, droguerías y supermercados, así como en plataformas habilitadas como Paga Todo, con cobertura en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. La selección del número puede realizarse de forma manual o aleatoria.
El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego accesible, con los siguientes rangos establecidos:
- Apuesta mínima: $500
- Apuesta máxima: $10.000 por jugada
Estos límites facilitan la participación responsable de un público amplio.
¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?
Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad vigente. En el caso de premios de mayor cuantía, el operador del juego puede solicitar documentación adicional, según sus políticas internas.
Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago transparente y oportuno, fortaleciendo la confianza en el Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país.
Publicidad
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co