El presidente Abelardo de la Espriella, quien está en Villavicencio atendiendo la grave situación de orden público por el atentado en la Gobernación del Meta, también se refirió a la toma de rehenes que ocurre en el Éxito de la zona de La Castellana, en Cartagena.

De acuerdo con el mandatario, un grupo de delincuentes pretendía asaltar un carro de valores que había recogido dineros de ventas del día anterior. “Se metieron a un centro comercial y las cámaras alertaron de la presencia de estos bandidos. Los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió”, dijo el mandatario.

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De la Espriella señaló que a los delincuentes no les quedó otra opción que refugiarse en uno de los locales y secuestraron a 30 personas y ya han liberado a cinco. Agregó que todas las fuerzas están atentas a esa operación y todo va a salir bien para los secuestrados. “Son bandidos que se vieron sorprendidos y no tuvieron escapatoria, entonces secuestraron a un grupo de personas”, dijo.



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