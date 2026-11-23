La cuenta regresiva para la ceremonia de coronación de la edición número 75 de Miss Universe ha comenzado en San Juan, Puerto Rico. Con un abanico de 116 participantes de los cinco continentes, reconocidos expertos internacionales y plataformas especializadas en concursos de belleza han revelado sus opiniones preliminares sobre las candidatas que estarían más opcionadas para quedarse con el título.



¿Cuáles son las candidatas favoritas para quedarse con la corona de Miss Universe 2026?

A partir de las apreciaciones de los missólogos, el desempeño en las pasarelas preliminares y el perfil profesional de las delegadas, este es el grupo de 10 candidatas que, según las predicciones globales, son las favoritas para coronarse en la noche final:



Puerto Rico – Jennifer Barreto: La candidata anfitriona, de 27 años, es especialista en prevención dentro del Departamento de Guerra del Ejército de EE. UU., profesional en el área clínica y madre de una niña de siete años. Encabeza el ranking del portal Missiology y figura entre las predilectas de Osmel Sousa, conocido internacionalmente como El Zar de la Belleza y un famoso entrenador de reinas de belleza. Venezuela – Clara Vegas Goetz: De 24 años, dejó su residencia en Londres para competir en su país natal. Es hija de Andreína Goetz (Miss Venezuela 1990) y busca conquistar el octavo título universal para la delegación venezolana. Filipinas – Bea Millan-Windorski: Posee una doble titulación en Historia y Relaciones Internacionales por la Universidad de Wisconsin-Madison. Llega respaldada por su experiencia en pasarelas al haber ganado Miss Earth USA 2024 y Miss Earth Water 2024. Francia – Garance Authié: Con 22 años, formación en gestión y finanzas, y dominio de francés, inglés y español, es considerada por analistas como la aspirante europea más sólida del certamen. Colombia – María Alejandra López Pérez: Ingeniera industrial de 32 años, se ubica dentro de los listados de favoritos gracias a su seguridad escénica y a una trayectoria de más de 13 años en certámenes. Nueva Zelanda – Georgia Waddington: Profesional en mercadeo internacional de 25 años, ocupa el segundo lugar del ranking especializado de Missiology y destaca en el grupo principal de Osmel Sousa. República Dominicana – Melissa Núñez: Modelo internacional, empresaria y profesional en psicología, señalada en las posiciones de vanguardia por portales de análisis internacional. Nigeria – Danielle Adewusi: Graduada en Medicina y Psicología por el King's College London y fundadora de la iniciativa Scrub The Stigma, es hija de Tonia Okogbenin (Miss Nigeria 1991) y se perfila como la rival africana a vencer. Chile – Dominga López: Periodista y licenciada en Comunicación Social de 25 años, destaca por su desenvoltura en pasarela y figura entre las cartas fuertes de América Latina. España – Susana Medina: De 28 años, cuenta con estudios en Derecho, trayectoria en el modelaje y lidera iniciativas contra el acoso escolar y la violencia de género, siendo la candidata europea con mayor seguimiento en redes digitales.

¿Quién es María Alejandra López, candidata colombiana?

La reina que lleva la banda nacional es María Alejandra López Pérez, nacida en Pereira, Risaralda, de 32 años de edad e ingeniera industrial de profesión, quien también cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la belleza que abarca más de una década. Fue nombrada Primera Princesa del Concurso Nacional de Belleza en 2013, se coronó ganadora de Reina Hispanoamericana 2013, obtuvo el título de Miss Mundo Colombia 2015 y en 2023 se posicionó como segunda finalista en el certamen internacional Miss Grand International celebrado en Vietnam.

El pasado 10 de octubre de 2026, la pereirana fue elegida como Miss Universe Colombia 2026 durante la ceremonia de gala realizada en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla. Su objetivo en Puerto Rico es otorgarle al país la tercera corona de Miss Universe, tras los triunfos de Luz Marina Zuluaga en 1958 y Paulina Vega en 2014.

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¿Dónde y cuándo ver Miss Universe 2026?

La velada de elección y coronación se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre de 2026 en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. En esta gala de cierre de la edición 75, la mexicana Fátima Bosch Fernández (Miss Universe 2025) entregará la corona a su sucesora.



Horario y transmisión: La transmisión en vivo comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Puerto Rico), correspondiente a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), a través de la cadena Telemundo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co