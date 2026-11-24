La última recta del mes de noviembre mantiene activo el pulso de las apuestas permanentes en toda Colombia. Este martes 24 de noviembre de 2026, miles de jugadores acuden a las agencias y terminales de servicio autorizadas para registrar sus combinaciones favoritas en La Caribeña Día, uno de los sorteos diurnos con mayor tradición, transparencia y respaldo dentro del sector de juegos de suerte y azar.

Además de la expectativa por los premios en efectivo, la operación legal de este juego desempeña un papel social clave bajo la vigilancia de Coljuegos. Cada tiquete debidamente comercializado genera recursos que se transfieren de forma directa a la financiación de la salud pública departamental, fortaleciendo la dotación y operación de los centros hospitalarios del país.



Tabla oficial de resultados - 24 de noviembre

A continuación, el espacio habilitado para consultar las cifras ganadoras correspondientes a la emisión vespertina de hoy:



NÚMERO GANADOR 7819 QUINTA BALOTA 8

Transmisión, horarios y respaldo técnico

El procedimiento de selección se realiza bajo supervisión de delegados de control mediante cuatro urnas electrónicas con balotas numeradas del 0 al 9 para conformar el resultado principal. Adicionalmente, se extrae una "quinta balota", número complementario que los distribuidores emplean para activar promociones especiales, incentivos acumulados y modalidades de doble chance.

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Horario habitual: Se juega de lunes a sábado a las 2:30 p. m. (con validación plena en los sistemas de red cerca de las 4:00 p. m.). Los domingos y festivos opera en franja vespertina habitual (1:00 p. m.).

Se juega de (con validación plena en los sistemas de red cerca de las 4:00 p. m.). Los domingos y festivos opera en franja vespertina habitual (1:00 p. m.). Señal en directo: La extracción se transmite en vivo por la pantalla del canal regional Telecaribe .

La extracción se transmite en vivo por la pantalla del canal regional . Puntos de venta: Comercializado en todo el territorio nacional a través de las redes multiservicio de SuperGiros y Sured.

Tabla de pagos y modalidades de jugada

El chance brinda la libertad de elegir tanto la combinación numérica como el monto a invertir, partiendo desde una tarifa mínima de $500 pesos colombianos (más el IVA reglamentario). Según la Ley 643 de 2001, la escala de retribución se distribuye así:



Directo (4 cifras) Cuatro cifras en el orden exacto de extracción $4.500 Directo (3 cifras) Tres primeras o tres últimas cifras en orden exacto $400 Combinado (4 cifras) Cuatro cifras elegidas en cualquier orden Variable según combinaciones Pata (2 cifras) Dos últimas cifras en orden exacto $50 Uña (1 cifra) Última cifra del resultado principal $5

Protocolo legal para el cobro de ganancias

Si su tiquete resulta favorecido en la jornada de este martes 24 de noviembre, tenga en cuenta las siguientes disposiciones normativas para hacer efectivo su premio:



Integridad del documento: El formulario original impreso es el único soporte válido ante la ley. Debe entregarse sin tachaduras, enmiendas, rasgaduras ni daños por humedad.

El formulario original impreso es el único soporte válido ante la ley. Debe entregarse sin tachaduras, enmiendas, rasgaduras ni daños por humedad. Premios inferiores a 48 UVT (menos de ~$2.513.000 COP): Se cobran de manera inmediata y en efectivo en cualquier punto físico de la red autorizada presentando la cédula de ciudadanía original.

Se cobran de manera inmediata y en efectivo en cualquier punto físico de la red autorizada presentando la cédula de ciudadanía original. Premios iguales o superiores a 48 UVT: Deben reclamarse en las sedes administrativas principales del operador, donde se exige diligenciar el formulario de control de lavado de activos ( SIPLAFT ). A estos montos se les aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales .

Deben reclamarse en las sedes administrativas principales del operador, donde se exige diligenciar el formulario de control de lavado de activos ( ). A estos montos se les aplica una retención en la fuente del . Vigencia del tiquete: El derecho a reclamar cualquier premio caduca exactamente al cumplir un (1) año calendario desde la fecha del sorteo. Vencido ese plazo, los recursos no cobrados pasan de forma definitiva al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.