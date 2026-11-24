La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reiteró su propuesta de elevar gradualmente la edad de pensión en Colombia, tanto para hombres como para mujeres, e igualarla. (Lea también: Estos son los países con los mejores sistemas de pensiones del mundo: ¿en qué puesto está Colombia?)



Ya lo había expuesto en la evaluación que entregó el pasado 20 de noviembre sobre la situación económica y fiscal del país. Aunque respaldó el plan de rescate fiscal que el Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso de la República, pidió ser más ambiciosos; es decir, endurecer muchas de las medidas de ajuste, entre ellas, la edad de jubilación.

Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, aseguró que “las edades de jubilación deberían aumentar gradualmente, igualarse entre mujeres y hombres. Los futuros aumentos deberían vincularse a los incrementos de la esperanza de vida”. Para ello, dijo que “unos servicios de cuidado infantil accesibles y de alta calidad ayudarían a aprovechar el potencial del empleo femenino. La tasa de empleo de las mujeres se sitúa en el 54 % frente al 64 % en el conjunto de la OCDE”.



¿Para cuándo se igualarían edades de pensión?

La recomendación de la OCDE es que se debe aumentar gradualmente la edad de pensión e igualarla entre hombres y mujeres para mejorar las tasas de reemplazo pensional; es decir, el valor promedio de la mesada pensional.

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Actualmente, las mujeres en Colombia se jubilan a los 57 años y los hombres a los 62, una diferencia de cinco años entre cada género. Entre los posibles escenarios que plantea la OCDE está que se iguale a los 65 años de edad y sea gradual hasta que sea definitiva en el año 2040. (Lea también: ¿Qué dicen los expertos sobre la propuesta de aumento de la edad de pensión en Colombia?)



Paula Garda, jefa del escritorio de Colombia y Perú del departamento económico de la OCDE, explicó en Negocios Ditu que “Colombia tiene una edad de jubilación que es menor a otros países, incluso en América Latina, pero también con países más avanzados, y la esperanza de vida ha ido subiendo. Esto afecta dos cosas: una, la tasa de reemplazo, es decir, lo que va a poder obtener el pensionado luego durante su jubilación. En temas prioritarios sería mucho más prioritario incrementar la formalización que aumentar la edad de jubilación, ya que, por supuesto, el hecho de que los trabajadores sean informales es lo que hace que los trabajadores coticen muy poco”. La vocera insistió que esto funcionaría si se garantizan más años de empleo formal y cotización.



Agregó que la organización ve con buenos ojos la implementación de la reforma pensional porque acogió varias de las recomendaciones que ha hecho esta organización desde hace bastante tiempo.

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El informe entregado por la OCDE el 20 de noviembre, señaló que "las perspectivas de crecimiento de Colombia están constreñidas por un conjunto de políticas macroeconómicas desequilibradas y por debilidades estructurales duraderas".

Según sus previsiones, la inflación se situará en el 5,9 % en 2027, en línea con el 6,0 % de 2026, pero lejos del objetivo del Banco de la República del 3 %. Por su parte, la tasa de desempleo ascenderá 0,3 puntos porcentuales, hasta el 8,8 %, el déficit estatal volverá a repetir en el equivalente al 7,2 % del PIB y la deuda pública escalará hasta el 67,6 %, en máximos históricos. "La inflación se mantiene elevada por encima del objetivo del Banco de la República, lo que obliga a seguir una política monetaria restrictiva. A la vez, desviaciones fiscales repetidas han debilitado la credibilidad, elevado la prima de riesgo y afectado a la inversión privada", diagnosticó la organización.

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La OCDE considera "esencial" para robustecer "el crecimiento, la resiliencia y los estándares de vida" un fortalecimiento de la "estabilidad macroeconómica" y de la credibilidad en las políticas, a la vez que se implementan "reformas estructurales". A su juicio, la macroestabilidad requiere de "mejores políticas" de una política monetaria restrictiva hasta que la inflación "converja de forma duradera con el objetivo" de tener "medidas fiscales" para reducir los desequilibrios.

El estudio aboga por una "estrategia de consolidación fiscal creíble y gradual" que se extienda más allá de 2030 para que comience a descender la deuda, y que este ajuste "proteja el gasto social esencial y las inversiones que promueven la productividad". De esta forma, "restaurar la credibilidad fiscal ayudaría a reducir los costos de endeudamiento, aliviar la carga de la política monetaria y apoyar mayor inversión, crecimiento y progreso social sostenido".

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La OCDE también propone reforzar los mercados de carbón para alcanzar los objetivos climáticos y mejorar la adopción de nuevas tecnologías para favorecer el repunte de la productividad.

NOTICIAS CARACOL/AGENCIA EFE