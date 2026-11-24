El sorteo de Sinuano Día correspondiente a la jornada de este martes 24 de noviembre de 2026 se realiza en su horario habitual de las 2:30 p. m. Miles de apostadores en todo el territorio nacional permanecen atentos a la transmisión oficial para verificar si las cifras seleccionadas en sus tiquetes coinciden con las balotas extraídas durante el juego de azar.



¿Qué número cayó en Sinuano Día hoy 24 de noviembre?

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad operadora del sorteo en Colombia, los datos correspondientes al premio mayor de la jornada diurna son los siguientes:



Número ganador: Pendiente

Pendiente La “Quinta” cifra: Pendiente

Las autoridades encargadas de supervisar el sorteo recuerdan a los jugadores que deben confrontar detalladamente cada una de las cifras registradas en su comprobante de apuesta con el acta oficial emitida tras la finalización de la transmisión televisiva. Cualquier alteración, tachadura o deterioro grave en el papel térmico del tiquete puede invalidar la reclamación ante los puntos autorizados.



Recomendaciones para cobrar premios de chance y lotería en Colombia

En caso de resultar favorecido con alguno de los aciertos del sorteo de Sinuano Día, el ganador debe seguir un protocolo específico establecido por los concesionarios autorizados para garantizar la seguridad y transparencia en el desembolso del dinero:



Verificación del tiquete: Comprobar que el comprobante esté en perfecto estado de conservación, sea completamente legible y no presente enmendaduras ni humedad que borren el código de seguridad o el número de serie. Monto del premio y puntos de pago: Si el valor ganado es inferior al tope establecido para pagos inmediatos en puntos de venta (generalmente expresado en Unidades de Valor Tributario, UVT), el cobro puede efectuarse directamente en las oficinas principales o puntos habilitados de la red comercial del departamento donde se adquirió la apuesta. Premios de mayor cuantía: Cuando el monto supera el límite de pago en ventanilla ordinaria, el beneficiario debe acudir a la sede administrativa principal del operador regional. Allí deberá presentar el tiquete original, su documento de identidad vigente (cédula de ciudadanía o cédula de extranjería) y diligenciar los formularios de conocimiento del cliente exigidos por las normas de prevención de lavado de activos. Plazo de caducidad: Según la legislación colombiana vigente en materia de juegos de suerte y azar, el derecho al cobro de premios prescribe al cabo de un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo.

Retenciones e impuestos por ganancias ocasionales en Colombia

Los ciudadanos que obtienen premios en juegos de azar, loterías y apuestas permanentes deben considerar las deducciones tributarias obligatorias estipuladas en el Estatuto Tributario de Colombia antes de recibir el valor neto de su ganancia:



Impuesto por ganancia ocasional: Todo premio que supere la base exenta definida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) —equivalente a 48 UVT— está sujeto a una retención en la fuente del 20 % por concepto de ganancia ocasional. Este descuento es practicado directamente por el operador del juego al momento de efectuar el pago.

Todo premio que supere la base exenta definida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) —equivalente a 48 UVT— está sujeto a una retención en la fuente del por concepto de ganancia ocasional. Este descuento es practicado directamente por el operador del juego al momento de efectuar el pago. Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000): Adicionalmente, si el desembolso del premio se realiza mediante transferencia electrónica, cheque de gerencia o retiro que supere los topes legales exentos, se aplicará el descuento correspondiente al impuesto financiero vigente en el sistema bancario nacional.

Importancia de jugar legal y verificar ante Coljuegos

Participar en sorteos a través de operadores debidamente autorizados no solo garantiza el respaldo financiero y el pago oportuno de los premios a los ganadores, sino que también cumple una función social determinante en Colombia. Los recursos recaudados por concepto de derechos de explotación de los juegos de suerte y azar son transferidos directamente a financiar el sistema de salud subsidiado de los colombianos.

Coljuegos, entidad reguladora del sector en el país, recomienda a los ciudadanos realizar sus apuestas únicamente en puntos físicos identificados con el sello oficial de autorización o en plataformas digitales que cuenten con licencia vigente. Apostar en redes clandestinas o no autorizadas constituye un delito contemplado en el Código Penal colombiano y expone al jugador a la pérdida total de su dinero sin posibilidad de reclamación legal ante las autoridades.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

