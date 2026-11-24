En la última semana completa de noviembre, la expectativa por el azar vuelve a convocar a miles de jugadores en Bogotá y la región andina. Este martes, el Dorado Tarde, sorteo administrado bajo el respaldo institucional de la Lotería de Bogotá y fiscalizado por las autoridades competentes, realiza una nueva edición vespertina con el doble propósito de premiar a sus apostadores y canalizar recursos vitales hacia el sistema de salud pública colombiano.



INSTRUCTIVO LEGAL PARA HACER EFECTIVO SU PREMIO

Si la combinación de hoy coincide con su apuesta, el cobro del dinero exige el estricto cumplimiento de cuatro disposiciones reglamentarias:



Integridad del formulario: El comprobante impreso actúa como un título valor al portador. Debe conservarse intacto, libre de tachaduras, enmiendas, roturas o signos de humedad.

El comprobante impreso actúa como un título valor al portador. Debe conservarse intacto, libre de tachaduras, enmiendas, roturas o signos de humedad. Documento de identidad: Es requisito obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original al momento de solicitar el pago.

Es requisito obligatorio presentar la al momento de solicitar el pago. Puntos de atención y retenciones:

Los montos menores se redimen de inmediato en cualquier punto autorizado de la red comercial Paga Todo. Cuando el premio supera el tope legal de 48 UVT (equivalente a unos $2.259.000 pesos), el trámite debe adelantarse en las sedes administrativas de la concesionaria, donde se aplicará una retención del 20% correspondiente al impuesto a las Ganancias Ocasionales.

Vigencia del derecho: Conforme a la Ley 1393, el ganador cuenta con un plazo máximo de un año calendario a partir de la fecha del sorteo para reclamar su dinero antes de que expire.

MARCADOR OFICIAL DE BALOTAS — MARTES 24 DE NOVIEMBRE

El sorteo se efectúa a las 3:25 p.m. con transmisión en directo para todo el territorio nacional a través de la señal del Canal 1, bajo la supervisión presencial de delegados de la Secretaría de Gobierno:



NÚMERO GANADOR QUINTA BALOTA

(Nota editorial: Los espacios entre corchetes serán actualizados en tiempo real tan pronto concluya la emisión televisiva y se suscriba el acta oficial de validación).



ESQUEMA DE PREMIACIÓN Y MECÁNICA DE JUEGO

Al operar bajo la figura de apuesta permanente (chance), este juego brinda autonomía total al ciudadano para elegir una cifra de cuatro dígitos (entre el 0000 y el 9999) y definir libremente el valor de su inversión. Los tiquetes se adquieren habitualmente desde $500 o $1.000 pesos (valor base al que se le suma el 19% del IVA) en puntos físicos Paga Todo o en plataformas digitales autorizadas.

Los premios se liquidan directamente sobre el valor neto jugado, aplicando los siguientes multiplicadores:



Cuatro cifras exactas (Directo): Entrega 4.500 veces lo apostado. Tres cifras exactas (Directo): Entrega 400 veces lo apostado. Dos últimas cifras ("Pata"): Entrega 50 veces lo apostado. Última cifra ("Uña"): Entrega 5 veces lo apostado.

(Adicionalmente, la modalidad de chance combinado permite ganar si los números seleccionados caen en cualquier orden, ajustando proporcionalmente el factor de retribución).



RAÍCES HISTÓRICAS Y FUNCIÓN SOCIAL

El nombre del sorteo rinde homenaje a la célebre leyenda prehispánica de El Dorado, profundamente vinculada a la cultura muisca y la historia de la Sabana de Bogotá. Administrado por la Lotería de Bogotá, este juego diario mantiene estándares rigurosos de transparencia operativa y cumple el mandato legal de destinar un porcentaje de sus ingresos al sostenimiento de la red hospitalaria pública en Colombia.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.