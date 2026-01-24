Resultados del Chontico Noche de hoy, sábado 24 de enero de 2026: números ganadores

El Chontico Noche se consolida en la jornada de hoy como uno de los juegos de chance más consultados por los colombianos durante la franja nocturna. Este sorteo, que se realiza diariamente, mantiene la atención de miles de apostadores que esperan confirmar si la combinación elegida coincide con el resultado oficial y ser uno de los ganadores de la noche.



En la noche de este sábado 24 de enero de 2026, el Chontico Noche lleva a cabo su sorteo correspondiente, el cual es transmitido a través de los canales autorizados como TelePacífico.



Resultados EN VIVO del chance Chontico Noche hoy, 24 de enero de 2026

De acuerdo con la transmisión oficial del sorteo, los números ganadores del Chontico Noche de hoy son los siguientes:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Tanto el operador del juego como las autoridades encargadas de su regulación recomiendan a los jugadores consultar siempre los resultados a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de evitar errores, confusiones o inconvenientes en el proceso de pago.

Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la diversidad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo. Entre las opciones disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta variedad permite que cada participante seleccione la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y a su estrategia de juego.



¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Para participar, solo debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de su jugada, el cual inicia desde los $500. El tiquete se puede adquirir en puntos autorizados (como droguerías, tiendas o supermercados) y en plataformas como Paga Todo, con cobertura en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema le permite elegir su combinación manualmente o de forma aleatoria.

El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego accesible y orientado a la participación responsable. Los valores establecidos para las apuestas son:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos rangos facilitan la participación de un público amplio y contribuyen al control del monto apostado.



En Colombia, el chance en línea solo se puede jugar a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de azar, los usuarios deben registrarse en sitios web o aplicaciones oficiales, verificar su identidad y seleccionar el sorteo de su preferencia, como el Chontico Noche, antes de definir las cifras, el monto de la apuesta y realizar el pago mediante medios electrónicos seguros.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso de reclamación de premios es sencillo y transparente, para realizar el cobro, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad vigente. En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con sus políticas internas.



Cumplir con estos requisitos permite un pago oportuno y refuerza la confianza de los jugadores en este sorteo, considerado uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

