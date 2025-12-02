Resultados del Sinuano Día hoy, martes 2 de diciembre de 2025: estos son los números ganadores

El Sinuano Día vuelve a concentrar la atención de miles de jugadores este martes 2 de diciembre de 2025. Este sorteo, uno de los más tradicionales del Caribe colombiano, se realiza a las 2:30 p.m. y puede seguirse en vivo a través de plataformas oficiales y puntos autorizados en todo el país.



Resultado del Sinuano Día, EN VIVO hoy martes 2 de diciembre de 2025

Número ganador de cuatro cifras: 0831

Balota adicional: 1

Los datos oficiales se publican minutos después del sorteo y deben verificarse directamente en los canales habilitados. Es fundamental revisar el tiquete original y confirmar la modalidad jugada, pues es el único documento válido para reclamar cualquier premio.



¿Cómo cobrar un premio del Sinuano?

El chance Sinuano Día se distingue por su accesibilidad económica, permitiendo a los jugadores realizar apuestas con un valor mínimo de $500 COP y un límite máximo de $25.000 COP.

En cuanto al proceso de cobro, los requisitos varían según el monto del premio, que se calcula con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT). Para premios menores a 48 UVT, solo se exige el tiquete original y la cédula de ciudadanía (original y fotocopia).

Si el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo).



Finalmente, para premios superiores a 182 UVT, se suma el requisito de presentar una certificación bancaria vigente, con no más de 30 días de expedición. El pago de todas las sumas ganadas se procesa mediante transferencia electrónica en un plazo máximo de ocho días hábiles.



¿Cómo funciona el Sinuano Día?

Este chance permite jugar en diferentes modalidades, según la preferencia del apostador:



Cuatro cifras directo: coincide el número completo en el orden extraído.

coincide el número completo en el orden extraído. Cuatro cifras combinado : las mismas cifras, en cualquier orden.

: las mismas cifras, en cualquier orden. Tres cifras directo : acierto exacto de las tres últimas cifras.

: acierto exacto de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado : las tres últimas cifras en cualquier orden.

: las tres últimas cifras en cualquier orden. ‘ Pata’: dos cifras finales.

dos cifras finales. ‘Uña’: última cifra.

última cifra. Quinta balota: modalidad adicional para premios complementarios.

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos y festivos a la 1:00 p.m.



Últimos Resultados del Sinuano

Chance Sorteo Fecha Resultado Sinuano Noche #13227 01 de Diciembre del 2025 8137 Sinuano Día #13226 01 de Diciembre del 2025 3114 Sinuano Noche #13225 30 de Noviembre del 2025 0320 Sinuano Día #13224 30 de Noviembre del 2025 9640 Sinuano Noche #13223 29 de Noviembre del 2025 3372 Sinuano Día #13222 29 de Noviembre del 2025 2532 Sinuano Noche #13221 28 de Noviembre del 2025 4310 Sinuano Día #13220 28 de Noviembre del 2025 5898 Sinuano Noche #13219 27 de Noviembre del 2025 2363 Sinuano Día #13218 27 de Noviembre del 2025 1785 Sinuano Noche #13217 26 de Noviembre del 2025 3362 Sinuano Día #13216 26 de Noviembre del 2025 9795 Sinuano Noche #13215 25 de Noviembre del 2025 6210 Sinuano Día #13214 25 de Noviembre del 2025 9778 Sinuano Noche #13213 24 de Noviembre del 2025 4675 Sinuano Día #13212 24 de Noviembre del 2025 2436 Sinuano Noche #13211 23 de Noviembre del 2025 7598 Sinuano Día #13210 23 de Noviembre del 2025 3132 Sinuano Noche #13209 22 de Noviembre del 2025 2757 Sinuano Día #13208 22 de Noviembre del 2025 1729 Sinuano Noche #13207 21 de Noviembre del 2025 9903 Sinuano Día #13206 21 de Noviembre del 2025 6161 Sinuano Noche #13205 20 de Noviembre del 2025 2075 Sinuano Día #13204 20 de Noviembre del 2025 4982 Sinuano Noche #13203 19 de Noviembre del 2025 1152 Sinuano Día #13202 19 de Noviembre del 2025 4424 Sinuano Noche #13201 18 de Noviembre del 2025 2743 Sinuano Día #13200 18 de Noviembre del 2025 8177 Sinuano Noche #13199 17 de Noviembre del 2025 1828 Sinuano Día #13198 17 de Noviembre del 2025 1061 Sinuano Noche #13197 16 de Noviembre del 2025 2978 Sinuano Noche #13195 15 de Noviembre del 2025 6647 Sinuano Día #13194 15 de Noviembre del 2025 0711 Sinuano Noche #13193 14 de Noviembre del 2025 1071 Sinuano Día #13192 14 de Noviembre del 2025 3276 Sinuano Noche #13191 13 de Noviembre del 2025 8298 Sinuano Día #13190 13 de Noviembre del 2025 8694 Sinuano Noche #13189 12 de Noviembre del 2025 3987 Sinuano Día #13188 12 de Noviembre del 2025 9192 Sinuano Noche #13187 11 de Noviembre del 2025 7536 Sinuano Día #13186 11 de Noviembre del 2025 5628 Sinuano Noche #13185 10 de Noviembre del 2025 9500 Sinuano Día #13184 10 de Noviembre del 2025 4211 Sinuano Noche #13183 09 de Noviembre del 2025 4515 Sinuano Día #13182 09 de Noviembre del 2025 9401 Sinuano Noche #13181 08 de Noviembre del 2025 7563 Sinuano Día #13180 08 de Noviembre del 2025 0140 Sinuano Noche #13179 07 de Noviembre del 2025 7376 Sinuano Día #13178 07 de Noviembre del 2025 7478 Sinuano Noche #13177 06 de Noviembre del 2025 8088 Sinuano Día #13176 06 de Noviembre del 2025 5869 Sinuano Noche #13175 05 de Noviembre del 2025 7758 Sinuano Día #13174 05 de Noviembre del 2025 4413 Sinuano Noche #13173 04 de Noviembre del 2025 0456 Sinuano Día #13172 04 de Noviembre del 2025 3845 Sinuano Noche #13171 03 de Noviembre del 2025 1430 Sinuano Día #13170 03 de Noviembre del 2025 3421 Sinuano Noche #13169 02 de Noviembre del 2025 1387 Sinuano Día #13168 02 de Noviembre del 2025 3508 Sinuano Noche #13167 01 de Noviembre del 2025 3138 Sinuano Día #13166 01 de Noviembre del 2025 5222

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL