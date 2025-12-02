Resultados del Sinuano Día hoy, martes 2 de diciembre de 2025: estos son los números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Sinuano Día vuelve a concentrar la atención de miles de jugadores este martes 2 de diciembre de 2025. Este sorteo, uno de los más tradicionales del Caribe colombiano, se realiza a las 2:30 p.m. y puede seguirse en vivo a través de plataformas oficiales y puntos autorizados en todo el país.
Los datos oficiales se publican minutos después del sorteo y deben verificarse directamente en los canales habilitados. Es fundamental revisar el tiquete original y confirmar la modalidad jugada, pues es el único documento válido para reclamar cualquier premio.
El chance Sinuano Día se distingue por su accesibilidad económica, permitiendo a los jugadores realizar apuestas con un valor mínimo de $500 COP y un límite máximo de $25.000 COP.
En cuanto al proceso de cobro, los requisitos varían según el monto del premio, que se calcula con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT). Para premios menores a 48 UVT, solo se exige el tiquete original y la cédula de ciudadanía (original y fotocopia).
Si el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo).
Finalmente, para premios superiores a 182 UVT, se suma el requisito de presentar una certificación bancaria vigente, con no más de 30 días de expedición. El pago de todas las sumas ganadas se procesa mediante transferencia electrónica en un plazo máximo de ocho días hábiles.
Este chance permite jugar en diferentes modalidades, según la preferencia del apostador:
El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos y festivos a la 1:00 p.m.
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Noche
|#13227
|01 de Diciembre del 2025
|8137
|Sinuano Día
|#13226
|01 de Diciembre del 2025
|3114
|Sinuano Noche
|#13225
|30 de Noviembre del 2025
|0320
|Sinuano Día
|#13224
|30 de Noviembre del 2025
|9640
|Sinuano Noche
|#13223
|29 de Noviembre del 2025
|3372
|Sinuano Día
|#13222
|29 de Noviembre del 2025
|2532
|Sinuano Noche
|#13221
|28 de Noviembre del 2025
|4310
|Sinuano Día
|#13220
|28 de Noviembre del 2025
|5898
|Sinuano Noche
|#13219
|27 de Noviembre del 2025
|2363
|Sinuano Día
|#13218
|27 de Noviembre del 2025
|1785
|Sinuano Noche
|#13217
|26 de Noviembre del 2025
|3362
|Sinuano Día
|#13216
|26 de Noviembre del 2025
|9795
|Sinuano Noche
|#13215
|25 de Noviembre del 2025
|6210
|Sinuano Día
|#13214
|25 de Noviembre del 2025
|9778
|Sinuano Noche
|#13213
|24 de Noviembre del 2025
|4675
|Sinuano Día
|#13212
|24 de Noviembre del 2025
|2436
|Sinuano Noche
|#13211
|23 de Noviembre del 2025
|7598
|Sinuano Día
|#13210
|23 de Noviembre del 2025
|3132
|Sinuano Noche
|#13209
|22 de Noviembre del 2025
|2757
|Sinuano Día
|#13208
|22 de Noviembre del 2025
|1729
|Sinuano Noche
|#13207
|21 de Noviembre del 2025
|9903
|Sinuano Día
|#13206
|21 de Noviembre del 2025
|6161
|Sinuano Noche
|#13205
|20 de Noviembre del 2025
|2075
|Sinuano Día
|#13204
|20 de Noviembre del 2025
|4982
|Sinuano Noche
|#13203
|19 de Noviembre del 2025
|1152
|Sinuano Día
|#13202
|19 de Noviembre del 2025
|4424
|Sinuano Noche
|#13201
|18 de Noviembre del 2025
|2743
|Sinuano Día
|#13200
|18 de Noviembre del 2025
|8177
|Sinuano Noche
|#13199
|17 de Noviembre del 2025
|1828
|Sinuano Día
|#13198
|17 de Noviembre del 2025
|1061
|Sinuano Noche
|#13197
|16 de Noviembre del 2025
|2978
|Sinuano Noche
|#13195
|15 de Noviembre del 2025
|6647
|Sinuano Día
|#13194
|15 de Noviembre del 2025
|0711
|Sinuano Noche
|#13193
|14 de Noviembre del 2025
|1071
|Sinuano Día
|#13192
|14 de Noviembre del 2025
|3276
|Sinuano Noche
|#13191
|13 de Noviembre del 2025
|8298
|Sinuano Día
|#13190
|13 de Noviembre del 2025
|8694
|Sinuano Noche
|#13189
|12 de Noviembre del 2025
|3987
|Sinuano Día
|#13188
|12 de Noviembre del 2025
|9192
|Sinuano Noche
|#13187
|11 de Noviembre del 2025
|7536
|Sinuano Día
|#13186
|11 de Noviembre del 2025
|5628
|Sinuano Noche
|#13185
|10 de Noviembre del 2025
|9500
|Sinuano Día
|#13184
|10 de Noviembre del 2025
|4211
|Sinuano Noche
|#13183
|09 de Noviembre del 2025
|4515
|Sinuano Día
|#13182
|09 de Noviembre del 2025
|9401
|Sinuano Noche
|#13181
|08 de Noviembre del 2025
|7563
|Sinuano Día
|#13180
|08 de Noviembre del 2025
|0140
|Sinuano Noche
|#13179
|07 de Noviembre del 2025
|7376
|Sinuano Día
|#13178
|07 de Noviembre del 2025
|7478
|Sinuano Noche
|#13177
|06 de Noviembre del 2025
|8088
|Sinuano Día
|#13176
|06 de Noviembre del 2025
|5869
|Sinuano Noche
|#13175
|05 de Noviembre del 2025
|7758
|Sinuano Día
|#13174
|05 de Noviembre del 2025
|4413
|Sinuano Noche
|#13173
|04 de Noviembre del 2025
|0456
|Sinuano Día
|#13172
|04 de Noviembre del 2025
|3845
|Sinuano Noche
|#13171
|03 de Noviembre del 2025
|1430
|Sinuano Día
|#13170
|03 de Noviembre del 2025
|3421
|Sinuano Noche
|#13169
|02 de Noviembre del 2025
|1387
|Sinuano Día
|#13168
|02 de Noviembre del 2025
|3508
|Sinuano Noche
|#13167
|01 de Noviembre del 2025
|3138
|Sinuano Día
|#13166
|01 de Noviembre del 2025
|5222
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL