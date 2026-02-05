Reconocido supermercado en Colombia se transformará y le hará competencia al D1, Ara e Ísimo

El mercado de supermercados en Colombia vive una etapa de cambios constantes. Las personas revisan precios, comparan opciones y ajustan su forma de comprar. En ese escenario, los formatos que priorizan productos básicos y costos bajos ganaron espacio en barrios, ciudades intermedias y zonas de alto flujo. Ara y D1 se consolidaron con ese esquema, mientras otros actores observaron el comportamiento del consumidor y tomaron decisiones de fondo para no quedar atrás.

Makro cambiará su enfoque y le hará competencia a D1 y Ara

La cadena de supermercados Makro, conocida por su formato mayorista y por atender durante años a negocios y compradores de volumen, decidió cambiar su enfoque. El movimiento no busca abandonar su base histórica, sino ampliar su alcance. Makro redefine su propuesta para competir con las tiendas de descuento y conectar con personas que hacen mercado para el día a día.

Este giro marca un punto importante en la historia de la compañía en el país. Makro reconoce que la forma de comprar cambió y que el precio ocupa un lugar central en cada decisión. Por eso, ajusta su estructura, su surtido y su mensaje para convertirse en una opción frecuente frente a Ara y D1.



El gasto en los hogares se volvió más medido. Muchas personas ya no hacen compras grandes una sola vez al mes. Prefieren visitas cortas, varias veces por semana, y buscan lugares cercanos. En ese camino, las tiendas de descuento encontraron terreno para crecer.



Makro analiza ese comportamiento y decide actuar. El formato mayorista, basado en grandes volúmenes, dejó de ser suficiente para responder a todos los perfiles de consumo. La compañía entiende que el comprador del hogar quiere precios visibles, productos esenciales y recorridos rápidos. El cambio no surge de una campaña puntual. Responde a una lectura del mercado y a la necesidad de seguir siendo relevante en un entorno donde Ara y D1 ganaron espacio con una propuesta clara y directa.

Uno de los objetivos centrales del cambio es competir en precio. Makro busca convertirse en una opción más económica para el mercado diario. Para lograrlo, revisa su estructura de costos, sus acuerdos comerciales y su logística. La compra por unidad toma más relevancia. Ya no se trata solo de vender grandes cantidades. El consumidor que entra por pocos productos también encuentra precios que compiten con los de las tiendas de descuento.



Makro le apostará a las marcas propias

El fortalecimiento de las marcas propias es otro pilar del cambio. Makro amplía su portafolio con productos desarrollados junto a proveedores nacionales. Estas marcas permiten reducir intermediarios y ofrecer precios más bajos.

Las marcas propias ocupan espacio en categorías clave del mercado diario. Alimentos, productos de limpieza y artículos de uso frecuente hacen parte de esta estrategia. Para el consumidor, representan una alternativa que se integra a la rutina de compra. Este enfoque ya fue probado por Ara, D1 e Ísimo, donde gran parte del surtido corresponde a marcas exclusivas. Makro sigue ese camino como parte de su ajuste al formato de descuento.



Mikro 2.0: ¿de qué se trata esta transformación?

Dentro de esta transformación aparece Mikro 2.0. Este concepto representa una evolución del formato orientado a compras rápidas y cercanas. Mikro busca atender zonas donde el consumidor prioriza la proximidad y la solución inmediata. Mikro 2.0 se apoya en un surtido concentrado y en una experiencia directa. El cliente entra, encuentra lo básico y sale en pocos minutos. Este esquema se adapta a barrios y zonas con alto movimiento diario.

