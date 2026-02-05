Precio del dólar hoy 5 de febrero de 2026 en Colombia: TRM subió este jueves

El precio del dólar en Colombia para este jueves 5 de febrero de 2026 quedó fijado en $3.644,93, según la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que rige durante toda la jornada cambiaria. El dato muestra un aumento frente al valor del día anterior, 4 de febrero, y marca un cambio en la secuencia que se venía dando desde finales de enero, cuando la cotización había seguido un camino a la baja.

El dato conocido hoy representa un incremento de $22,93 frente al registro del miércoles. La variación diaria equivale a 0,63%, resultado que contrasta con lo ocurrido en las sesiones previas, cuando la tasa había mostrado descensos consecutivos. Con este movimiento, el dólar interrumpe una racha corta de caídas y vuelve a ubicarse por encima de los $3.640.



Con solo cinco días de negociación en febrero, el dólar muestra movimientos cortos, pero con cambios claros entre jornadas. El mes comenzó con una TRM cercana a $3.670, luego cayó hacia la zona de $3.622 y hoy regresa al rango de $3.640. El dato de este jueves reduce parte de la caída acumulada en los primeros días del mes, aunque el balance de febrero sigue mostrando una diferencia negativa frente al cierre de enero, que fue de $3.670,47. Frente a ese punto, la tasa de hoy se ubica $25,54 por debajo.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.590 $3.710 Medellín $3.540 $3.700 Cali $3.600 $3.740 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.620 $3.650 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué esperar del dólar para la semana del 2 al 6 de febrero de 2026?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol cuál es su análisis respecto al comportamiento del dólar para esta semana: "De cara al cierre de la semana, el mercado se mantiene en una fase de ajuste táctico tras el fuerte rally observado en activos de riesgo y monedas emergentes durante las semanas previas. La corrección reciente en commodities y el rebote del dólar reflejan un reordenamiento de expectativas, donde el foco vuelve a centrarse en la trayectoria del mercado laboral estadounidense y en cuánto tiempo la Reserva Federal podría mantener una política monetaria restrictiva. A este escenario se suma un contexto geopolítico aún frágil, con tensiones latentes en Medio Oriente que podrían introducir episodios adicionales de volatilidad en los próximos días".



El experto agrega que "en un escenario favorable para el dólar, si los datos de empleo en Estados Unidos sorprenden al alza, particularmente en creación de empleo, crecimiento salarial y reducción de la tasa de desempleo, el mercado podría reforzar la narrativa de una economía aún resiliente. En este escenario, se consolidaría la expectativa de tasas de interés más altas por más tiempo, impulsando un nuevo tramo de fortaleza del dólar. Como consecuencia, los commodities podrían extender su corrección bajista y las monedas emergentes verían presiones adicionales. En este contexto, el USD/COP podría volver a testear niveles cercanos a $3.700, reflejando una pausa en el rally de las monedas emergentes".

"Por el contrario, si las cifras laborales confirman una desaceleración gradual, el mercado retomaría la visión de un ajuste monetario más cercano, debilitando nuevamente al dólar. Este escenario favorecería un rebote en los commodities y un retorno de flujos hacia activos emergentes. En este escenario, el USD/COP encontraría espacio para extender su caída hacia la zona de $3.580”, puntualizó.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL