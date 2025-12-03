Resultados del Sinuano Día hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: estos son los números ganadores

El Sinuano Día vuelve a concentrar la atención de miles de jugadores este miércoles 3 de diciembre de 2025. Este sorteo, uno de los más tradicionales del Caribe colombiano, se realiza a las 2:30 p.m. y puede seguirse en vivo a través de plataformas oficiales y puntos autorizados en todo el país.



Resultado del Sinuano Día, EN VIVO hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

Número ganador de cuatro cifras: 1785

Balota adicional: 4

Los datos oficiales se publican minutos después del sorteo y deben verificarse directamente en los canales habilitados. Es fundamental revisar el tiquete original y confirmar la modalidad jugada, pues es el único documento válido para reclamar cualquier premio.



¿Cómo cobrar un premio del Sinuano?

El chance Sinuano Día se distingue por su accesibilidad económica, permitiendo a los jugadores realizar apuestas con un valor mínimo de $500 COP y un límite máximo de $25.000 COP.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En cuanto al proceso de cobro, los requisitos varían según el monto del premio, que se calcula con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT). Para premios menores a 48 UVT, solo se exige el tiquete original y la cédula de ciudadanía (original y fotocopia).

Si el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo).



Finalmente, para premios superiores a 182 UVT, se suma el requisito de presentar una certificación bancaria vigente, con no más de 30 días de expedición. El pago de todas las sumas ganadas se procesa mediante transferencia electrónica en un plazo máximo de ocho días hábiles.



¿Cómo funciona el Sinuano Día?

Este chance permite jugar en diferentes modalidades, según la preferencia del apostador:



Cuatro cifras directo: coincide el número completo en el orden extraído.

coincide el número completo en el orden extraído. Cuatro cifras combinado : las mismas cifras, en cualquier orden.

: las mismas cifras, en cualquier orden. Tres cifras directo : acierto exacto de las tres últimas cifras.

: acierto exacto de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado : las tres últimas cifras en cualquier orden.

: las tres últimas cifras en cualquier orden. ‘ Pata’: dos cifras finales.

dos cifras finales. ‘Uña’: última cifra.

última cifra. Quinta balota: modalidad adicional para premios complementarios.

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos y festivos a la 1:00 p.m.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co