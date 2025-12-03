En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Benedetti insiste en aumento de dos dígitos del salario mínimo: Sanguino pide mesa de concertación

Benedetti insiste en aumento de dos dígitos del salario mínimo: Sanguino pide mesa de concertación

Los ministros Antonio Sanguino y Armando Benedetti hicieron comentarios sobre el aumento del salario mínimo para 2026. Sanguino pide mesa de concertación, mientras que Benedetti insiste en un incremento de dos dígitos como lo pedido por sindicatos y agrupaciones de trabajadores.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Benedetti insiste en aumento de dos dígitos del salario mínimo: Sanguino pide mesa de concertación
Antonio Sanguino y Armando Benedetti, ministros de Trabajo e Interior, respectivamente.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad