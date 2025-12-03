Benedetti insiste en aumento de dos dígitos del salario mínimo: Sanguino pide mesa de concertación

La discusión para definir el incremento del salario mínimo de 2026 avanza en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales desde el pasado lunes 1 de diciembre. En el espacio participan delegados del Gobierno Nacional, centrales obreras, gremios empresariales, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Ministerio de Hacienda y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cumplimiento de lo que establece la ley.

"Comenzó el camino hacia un nuevo salario mínimo para 2026. Impulsamos una concertación seria, basada en datos y orientada a entregar una buena noticia al país: un acuerdo responsable que garantice un aumento significativo por encima de la inflación", indicó en un principio Antonio Sanguino, ministro del Trabajo. En el inicio del proceso se presentaron los principales indicadores económicos del país. En la primera jornada no se acordó la cifra de productividad, uno de los elementos clave para establecer el porcentaje de incremento del salario mínimo.



De acuerdo con el cronograma divulgado por el Ministerio del Trabajo, la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dará a conocer el DANE el próximo 5 de diciembre será determinante para el desarrollo de las negociaciones. Con ese dato en la mesa, el 9 de diciembre se espera que tanto empresarios como sindicatos presenten formalmente sus propuestas de aumento. El plazo legal para intentar alcanzar un acuerdo se extiende hasta el 15 de diciembre; de no lograrse consenso, el Gobierno quedaría habilitado para fijar el incremento por decreto.



Las posiciones de los ministros frente al aumento del salario mínimo para 2026

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, compartió un video en sus redes sociales indicando lo que, para él y algunos expertos, debe ser el salario mínimo de un país. El funcionario aseguró que el salario debe ser vital y móvil, y que ese salario vital es determinado por la Organización Internacional del Trabajo. "La plata debe alcanzar para que una familia de cuatro personas cubra sus gastos básicos: comer, tener un techo, educar a sus hijos, tener salud, transporte y lo esencial del mes. Cuando sumaron todo, encontraron que una familia de cuatro personas necesita $2.982.960 al mes para vivir dignamente", mencionó.

Sanguino dijo que, en promedio, 1,5 personas trabajan por hogar, por lo que los ingresos son de $1.988.640. "Con el aporte a Seguridad Social suman $2.147.731, con datos de 2024. Lo que significa que a pesar del incremento del año anterior, aún le quedamos debiendo $563 mil a cada trabajador", dijo el funcionario.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que el aumento del salario mínimo debería ser de dos dígitos, es decir, del 10% o más. El funcionario argumentó que, en comparación con países como Costa Rica, donde el salario mínimo supera los 780 dólares mensuales, en Colombia el ingreso mínimo equivale a cerca de 323 dólares. A su juicio, ese salario evidencia una brecha en el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos.

"Bueno, se va a molestar mi amigo y ministro Sanguino, pero no voy a hablar como ministro ni como colega de él. Voy a hablar como una persona que siempre ha sido amiga de la clase trabajadora. Yo creo que el salario mínimo debe estar en dos dígitos".

Los sindicatos y agrupaciones de trabajadores esperan un aumento del salario mínimo para 2025 hasta de un 15% , o al menos superior al 11%, mientras que grupos de empresarios dicen que no debe subir más de un 7%. El próximo 9 de diciembre serán presentadas oficialmente las propuestas del incremento por parte de los diferentes miembros de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.