¿Cuánto paga un CDT de Davivienda por invertir $5 millones en diciembre de 2025? Tasas y plazos

Un Certificado de Depósito a Término, más conocido como CDT, es uno de esos productos financieros que suenan complicados pero en realidad son bastante sencillos. Se trata de un acuerdo entre usted y el banco: usted entrega una cantidad de dinero por un tiempo definido y el banco le paga intereses por ese préstamo.

No hay misterio, no hay sorpresas, todo queda pactado desde el principio. El CDT es una herramienta para quienes quieren ahorrar sin estar pendientes de la volatilidad del mercado, porque la tasa es fija y el plazo está claro. Además, está respaldado por Fogafín, lo que significa que su dinero está protegido hasta cierto límite, así que el riesgo es mínimo. En Colombia, casi todos los bancos grandes ofrecen CDT: Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, entre otros. Incluso hay entidades más pequeñas que también los manejan, pero los más conocidos son los tradicionales.



Ahora, ¿por qué tanta gente pregunta por los CDT en diciembre? Porque es el momento en que muchos reciben primas, bonificaciones o simplemente quieren organizar sus finanzas para el año siguiente. Y la pregunta clave es: ¿cuánto paga un CDT de Davivienda si se invierten cinco millones de pesos en diciembre de 2025? Para responder, hay que mirar las tasas vigentes y hacer algunos cálculos.



¿Qué tasas maneja Davivienda para sus CDT?

Las tasas de interés dependen del plazo que usted elija al momento de invertir y del monto ahorrado. Estas son:



CDT móvil desde cuentas Davivienda

Plazo (días) Menor a $50 millones Nuevo o prórroga Reinversión Entre $50 y $99.9 millones Nuevo o prórroga Reinversión Entre $100 y $499.9 millones Nuevo o prórroga Reinversión Igual o mayor a $500 millones Nuevo o prórroga Reinversión 30 - 55 8.20% 8.30% 8.25% 8.35% 8.30% 8.40% 8.35% 8.45% 56 - 85 8.30% 8.40% 8.35% 8.45% 8.40% 8.50% 8.45% 8.55% 86 - 115 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 116 - 140 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 141 - 185 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 186 - 355 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 356 - 539 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 540 - 719 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% >= 720 9.20% 9.30% 9.25% 9.35% 9.30% 9.40% 9.35% 9.45%

CDT móvil – desde cuentas de otros bancos (PSE)

Plazo (días) Menor a $50 millones Nuevo o prórroga Reinversión Entre $50 y $99.9 millones Nuevo o prórroga Reinversión Entre $100 y $499.9 millones Nuevo o prórroga Reinversión Igual o mayor a $500 millones Nuevo o prórroga Reinversión 30 - 55 8.25% 8.35% 8.30% 8.40% 8.35% 8.45% 8.40% 8.50% 56 - 85 8.35% 8.45% 8.40% 8.50% 8.45% 8.55% 8.50% 8.60% 86 - 115 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 116 - 140 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 141 - 185 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 186 - 355 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 356 - 539 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 540 - 719 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% >= 720 9.20% 9.30% 9.25% 9.35% 9.30% 9.40% 9.35% 9.45%

CDAT virtual – desde cuentas Davivienda

Plazo (días) Entre $50 y $99.9 millones Prórroga Reinversión Entre $100 y $499.9 millones Prórroga Reinversión Igual o mayor a $500 millones Prórroga Reinversión 30 - 55 4.60% 4.70% 4.65% 4.75% 4.70% 4.80% 56 - 85 4.80% 4.90% 4.85% 4.95% 4.90% 5.00% 86 - 115 4.90% 5.00% 4.95% 5.05% 5.00% 5.10% 116 - 140 5.00% 5.10% 5.05% 5.15% 5.10% 5.20% 141 - 185 5.10% 5.20% 5.15% 5.25% 5.20% 5.30% 186 - 355 5.20% 5.30% 5.25% 5.35% 5.30% 5.40% 356 - 539 5.30% 5.40% 5.35% 5.45% 5.40% 5.50% 540 - 719 5.40% 5.50% 5.45% 5.55% 5.50% 5.60% >= 720 5.50% 5.60% 5.55% 5.65% 5.60% 5.70%

¿Cuánto paga Davivienda en un CDT de $5 millones?

Tenga en cuenta que si usted decide invertir esta cantidad, a mayor plazo mayores ganancias tendrá. En esta oportunidad, Noticias Caracol usó el simulador de Davivienda para conocer cuánto le paga este banco en intereses si decide invertir 5 millones a 120, 240, 360, 540 y 720 días. Estos fueron los resultados:



Plazo: 120 días

Ganancia: $5.124,733.00

Tasa: 8.00% efectivo anual

Plazo: 240 días

Ganancia: $5.257.381,00

Tasa: 8.15% efectivo anual

Plazo: 360 días

Ganancia:$5.393.600,00

Tasa: 8.20% efectivo anual

Plazo: 540 días

Ganancia: $5.606.091,00

Tasa: 8.25% efectivo anual

Plazo: 720 días

Ganancia: $5.829.862,00

Tasa: 8.30% efectivo anual

¿Cómo abrir un CDT en Davivienda?

Abrir un CDT en Davivienda hoy es mucho más fácil que antes, porque la digitalización cambió la forma en que se hacen las cosas en los bancos. Este producto está pensado para quienes quieren invertir sin complicarse, con una tasa fija y sin riesgos de mercado. Lo mejor es que ya no hace falta ir a una oficina, porque todo se puede hacer en línea, lo que ahorra tiempo y evita filas.

Para empezar, hay que tener una cuenta activa en Davivienda o en cualquier otra entidad desde la cual se pueda transferir el dinero por PSE. El monto mínimo para abrir un CDT es de quinientos mil pesos y el plazo mínimo es de treinta días. A partir de ahí, se puede escoger el tiempo que más convenga, ya sea mensual, trimestral, semestral o hasta el final del plazo pactado. Eso sí, los pagos periódicos de intereses solo aplican para plazos que sean múltiplos de treinta días.

El proceso se hace desde la App Davivienda. Una vez dentro, se ingresa con la clave virtual y se busca la opción “Solicitar productos”. Allí está la categoría “Inversiones” y dentro de ella la opción “CDT”. Antes de confirmar, el sistema permite simular la inversión: se puede ver cuánto se gana según el monto, el plazo y la tasa ofrecida. Esa simulación es muy útil para decidir con calma antes de dar clic en aceptar. Cuando todo está listo, el CDT queda registrado y el cliente puede elegir si quiere recibir los intereses en su cuenta Davivienda o en otra entidad. También existe la opción de capitalizar los intereses, que significa sumarlos al capital para que produzcan más rendimiento. Si alguien necesita el título físico, puede pedirlo en cualquier oficina antes del vencimiento.

Cuando llega la fecha de vencimiento, hay dos días hábiles para decidir qué hacer: retirar el dinero, reinvertir el capital, reinvertir capital más intereses o incluso modificar el monto. Es importante saber que el CDT no se puede redimir antes de tiempo, salvo que se venda en el mercado secundario, y para eso hay que imprimir el título en una oficina. Davivienda también permite negociar, endosar o fraccionar el CDT antes del vencimiento, siempre que se cumplan las condiciones. Esa flexibilidad lo convierte en una herramienta útil no solo para ahorrar, sino para planificar a mediano y largo plazo.

La tasa de interés es fija y se define al momento de abrir el CDT, según el monto y el plazo. Esto da tranquilidad porque se sabe exactamente cuánto se va a ganar. Para consultar las tasas vigentes, Davivienda tiene un simulador en su página web, donde se puede calcular la rentabilidad estimada según las condiciones elegidas. Esa herramienta ayuda a comparar opciones y tomar decisiones con datos actualizados.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL